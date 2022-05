Flertal vil stemme på proabort-kandidater ved valg i USA

Næsten to tredjedele af amerikanerne siger, at de ved midtvejsvalget i november vil støtte kandidater, der går ind for retten til fri abort.

Det fremgår af en ny meningsmåling fra Reuters/Ipsos tirsdag.

Meningsmålingen, der har indhentet svar fra 998 vælgere, konkluderer også, at størstedelen af amerikanerne - 41 procent - mener, at USA bliver et værre sted at leve, hvis landets højesteret kommer med en ny afgørelse, der overtrumfer den såkaldte Roe mod Wade-afgørelse.

Afgørelsen har siden 1973 sikret retten til fri abort på landsplan.

Mediet Politico delte mandag et lækket dokument, der antyder, at højesteretten er klar til at gøre netop det. Meningsmålingen blev lavet få timer senere.

I alt svarer cirka 63 procent af de adspurgte, at de ved midtvejsvalget 8. november er mere tilbøjelige til at støtte kandidater, der kæmper for abortrettigheder.

Der er dog store partipolitiske forskelle, da langt flere demokrater end republikanere udtrykker støtte til proabort-kandidater.

Midtvejsvalget er afgørende for, hvilket parti der kommer til at kontrollere Kongressen de næste to år.

Den forestående højesteretsafgørelse ventes at blive annonceret i slutningen af juni. Den kan dog stadig nå at ændre sig.

Beslutter USA's højesteret som ventet at fjerne den føderale ret til fri abort, så kan det ændre dynamikken ved midtvejsvalget drastisk.

Indtil nu har Republikanerne været store favoritter til at generobre mindst et af de to kamre i Kongressen, hvilket ville give partiet mulighed for at sætte en kæp i hjulet på store dele af præsident Joe Bidens politiske agenda.

Men det kan altså ændre sig, hvis et flertal af amerikanerne gør alvor af at stemme imod kandidater, der vil begrænse adgangen til abort, da disse primært udgøres af republikanere.

Amerikanerne er dog generelt utroligt splittede omkring emnet. I meningsmålingen svarer 52 procent af de adspurgte således også, at abort bør være lovligt i de fleste eller alle tilfælde.

Omvendt svarer 40 procent det præcis modsatte.

USA's højesteret erkendte tirsdag, at det lækkede dokument fra Politico er ægte, men at intet endnu er afgjort.