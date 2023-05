Flertal vil stoppe udeservering klokken 22 i København

Et smalt flertal i Teknik- og Miljøudvalget vil mindske tidsrummet for udeservering i København, så barer og caféer fremover skal lukke ned for udeservering klokken 22.

Det oplyser Astrid Aller (SF), medlem af Teknik- og Miljøudvalget, til TV 2 Kosmopol.

SF, Socialdemokratiet, Alternativet og De Konservative stemte for, mens Enhedslisten, De Radikale og Venstre stemte imod, fortæller hun.

Teknik- og Miljøudvalget skulle mandag aften drøfte et nyt administrationsgrundlag for udeservering, der blandt andet indeholdt flere forslag om at ændre i tidspunkterne for udeservering.

Udvalget er nu blevet enige om en model, hvor hele byen - bortset fra Metropolzonen, Kødbyen og Nyhavn - skal lukke ned for udeservering klokken 22 fra søndag til torsdag.