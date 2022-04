Flest unge og midtjyder kører for hurtigt på landevejene

En fjerdedel af de yngre bilister mellem 17-34 år kører 100 kilometer i timen eller hurtigere. En sjettedel af alle bilister gør det samme.

Det viser en undersøgelse Rådet for Sikker Trafik har foretaget sammen med Wilke.

Rådet for Sikker Trafik er en organisation, der arbejder for, at alle kan bevæge sig sikkert i trafikken.

Projektleder ved Rådet for Sikker Trafik Mathias Hjort Frederiksen finder det problematisk, at mange danskere næsten kører samme hastighed på de danske landeveje, som det er tilladt på motorvejene.

- Det er et stort problem og det resulterer i alt for mange alvorlige ulykker. Derudover er det også en adfærd, som skaber utryghed rundt omkring i lokalmiljøerne, siger han.

Særligt den yngre del af bilisterne træder lidt for ivrigt på speederen, når de kører rundt på de danske landeveje.

Mens syv procent af de ældre over 65 har kørt 100 kilometer i timen eller mere på de danske landeveje, har 25 procent af de unge mellem 17-34 år gjort det samme.

- Unge har det ofte med at tage større risici i trafikken end de ældre, ligesom de har i andre aspekter af livet, siger Mathias Hjort Frederiksen.

Regionalt er det de midtjyske bilister, der er dårligst til at holde hastighedsbegrænsningerne.

22 procent af de midtjyske bilister svarer i undersøgelsen, at de ofte, meget ofte eller en gang i mellem kører 100 kilometer i timen eller mere.

- Midtjyderne har mange, lange og lige landeveje. Det kan måske synes ufarligt at køre hurtigt på strækninger, som man kører til og fra på arbejde hver dag, men det er det ikke, siger Mathias Hjort Frederiksen.

Rådet for Sikker Trafik kører fra den 4.-24. april kampagnen 'Sænk farten - bare lidt'. Kampagnen sætter fokus på farten og sikkerheden på landevejene.

Ifølge Mathias Hjort Frederiksen kan kampagner ikke gøre det alene, hvis antallet af fartsyndere skal minimeres.

- Det er en lang strategisk indsats. Vi forsøger med vores kampagne at forandre noget, men det er vigtigt, at politiet fortsat er opmærksomme, siger han.

I næste uge har politiet planlagt at sætte ind med fartkontrol på vejene.

Kører man 100 kilometer i timen et sted, hvor der er en hastighedsbegrænsning på 80 kilometer i timen, udløser det ifølge FDM en bøde på 1800 kroner.

Kører man 105 kilometer i timen eller mere kan det koste et klip i kørekortet.