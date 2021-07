Flextrafik-chauffører falder i søvn bag rattet

'Det er arbejdsgivers ansvar'

Det kan have kontraktlige konsekvenser for vognmanden at lade sine chauffører køre for meget, fortæller trafikselskaberne, der ikke mener, at de selv har et ansvar, da de ikke ser selv som arbejdsgiver.

- Derfor er det vognmandens og dermed arbejdsgiverens ansvar at tilvejebringe både bemanding og vagtplaner, der sikrer, at den gældende lovgivning.'

- 3F kan berette om en næsten ugentlig begivenhed, hvor vognmænd har chauffører, der har kørt over de tilladte 48 timer om ugen. Mener trafikselskaberne, at der er styr på at overholde, hvor meget chaufførerne kører?

- Trafikselskaberne er ikke bekendt med disse sager. Men hvis det er tilfældet, må vi i dialog med de repræsentative organisationer, for som trafikselskaber vil vi have ordentlige forhold. De indgåede forlig tyder på at fejl i chaufførernes tjenesteplaner, hvilket håndteres af arbejdsmarkedets parter.

- Hvorfor overvåger trafikselskaberne ikke, hvor meget chaufførerne kører?

- Trafikselskaberne kender kun til vognenes aktiviteter, da det er vognene trafikselskabet afregner efter. FynBus har stillet krav i den indeværende kontrakt om en elektronisk registrering af chaufføren, så der er en sporbarhed mellem faktisk tid i bilen, timesedlen og lønafregningen. Der indsamles oplysninger efter fire måneders kørsel.

- Kontrollerer trafikselskaberne de selvstændige vognmænd for blandt andet 11-timers reglen eller 48-timers reglen?

- Trafikselskaberne kontrollerer ikke de selvstændige vognmænds arbejdstider.