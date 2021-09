Flirter med ukrainsk fond og saudiarabisk prins

Kender du noget til sagen? Kontakt journalisterne direkte ved at klikke her.

Nok er der en lang hale af konkurser i kølvandet på Peter Kolos, der for nyligt vandt prisen for Danmarks bedste burger med Hungry Dane. Og nok har selskabet bag burgeren særdeles røde tal på bundlinjen.

Men hovedpersonen tror ukueligt på fremtiden.

Peter Kolos har været direktør i en lang række selskaber. 18 er gået konkurs, og i dag ejer han de fleste virksomheder, herunder Hungry Dane, gennem selskabet Danica Invest.

Interesse fra prins

Selskabets seneste regnskab blev offentliggjort i september 2020. Underskuddet lød på 344.187 kroner efterladende en egenkapital på negative 2,1 millioner kroner. Altså er der langt mere gæld end guld i selskabet. Corona bliver dog ikke nævnt som grunden til det dårlige regnskab, men i juni trådte Peter Kolos ud af direktionen, som i stedet blev overladt til Ruslan Bondarenko, der har adresse i Ukraine.

Ifølge Peter Kolos er det, fordi der er en stor ukrainsk fond, som er interesseret i selskabet.

- Der er en stor ukrainsk fond, der meget gerne vil ind, kigge på og investere i os, siger han til Ekstra Bladet:

- Der er også en saudiarabisk prins, som gerne vil investere i os. På den måde er der masser af muligheder lige p.t.

Gennem den seneste tid er der blevet sat flere spørgsmål ved oprigtigheden af konkurrencen om Danmarks bedste burger. Desuden har fødevarekontrollen flere gange været forbi med indskærpelser.

Her er Kolos' vinderburger. Pr-foto

Men ifølge Peter Kolos er der slet ikke de store problemer i selskabet.

- Jeg har altid sat mine aktiver til én krone. Det må man jo. Jeg behøver ikke vise, hvilke aktiver der er. Så kan man jo også eje noget privat.

Hungry Danes flagskib har ligger i bygningerne på Gammel Torv 8. Ejendommen er ejet af Peter Kolos' kone og La Glace-ejer, Marianne Stagetorn Kolos, samt hendes bror, Henrik Stagetorn, som er en kendt forsvarsadvokat.

Konkurs

Men til trods for, at Hungry Dane i slutningen af august fik kåret deres burger til Danmarks bedste, er flagskibet lukket ned. Ringer man til Hungry Dane, oplyses det, at restauranten er under renovering, men der er ingen håndværkere at finde.

Seneste besøg fra Fødevarestyrelsen er fra 2020, hvor restauranten fik en glad smiley, men når man tjekker selskabet bag i det officielle virksomhedsregister, fremgår det, at selskabet blev taget under konkursbehandling i april 2019.

Ekstra Bladet har derfor kontaktet Fødevarestyrelsen for at høre, hvordan et konkursramt selskab kan være registreret på adressen.

- Når Fødevarestyrelsen får en henvendelse om registreringsforhold, som ikke lever op til reglerne, er det normal procedure, at vi aflægger virksomheden et besøg, siger Martin Birch Hansen, sektionsleder, FødevareKøbenhavn, som desuden oplyser, at det er virksomhedens ansvar at opdatere myndighederne med relevante oplysninger.

Afdelingerne i Lyngby Storcenter, Sankt Annæ Plads i København, Lygten i København og Randers er heller ikke ejet af Peter Kolos.

Hungry Dane på Lygten og Sankt Annæ Plads ejes af Spicy India Food ApS. Restauranten i Randers ejes af Teriyaki Sushi, mens Vang Food er anført som ejer af stedet i Lyngby.

- Når man ringer til Hungry Dane, bliver det oplyst, at Gammel Torv 8 er under renovering ...

- Det er korrekt, siger Peter Kolos.

Der er hverken håndværkere eller noget andet, der skulle tyde på, at Hungry Dane er under renovering. I stedet står der catering-varer i butikken. Foto: Kenneth Meyer

- Men der er ingen håndværkere at se. Hvordan hænger det sammen?

Undren

- Vi er ved at få tilladelse til at få indført udsug. Der er ikke noget friture-udsug. Det er derfor. Og så kan vi ikke få personale. Det er svært at få personale. Men Københavns Kommune har en lang behandlingstid for tiden. Der er renovering. Men der er også 70 kvadratmeter nedenunder, så det kan være, at der er nogen dernede, som du ikke har set.

- Kigger man på stedets smiley-rapport, henfører CVR-nummeret til en virksomhed, der er gået konkurs. Hvordan hænger det sammen?

- Det undrer mig meget.

- Du står som direktør fra 2017 til 2019.

- Ja, det var et selskab, som forskede. Derfor undrer det mig.

- Branchekoden er restauranter …

Ejer hele konceptet

- Når det bliver åbnet igen, skal det hele gennemgås.

- Ejer du overhovedet nogen aktive Hungry Dane-restauranter?

- Ja, det gør jeg da.

- Hvilke?

- Jeg ejer hele konceptet.

- Der er en del selskaber, som har en grad af burger over sig, og som er gået konkurs. Selskabet på Gammel Torv er gået konkurs. Hvordan kan det være?

- Vi har også været i ejendomsbranchen, og vi har været i forskningsindustrien, og der er det også sådan, at man lukker selskaberne, hvis forskningsprojekterne stopper.

Tror på fremtiden

- Men der er jo forskel på at lukke selskaber og så gå konkurs?

- Ja, men der er ikke nogen banker eller nogen, der er gået glip af penge. Der er ikke nogen, som har mistet penge.

- Boris Frederiksen var kurator i det konkursramte selskab på Gammel Torv. Han er ofte inde, hvis skattemyndighederne har penge til gode …

- Det kan være, at de har været største kreditor. Det kan jeg ikke huske. Det kan også være, at de har været næststørste. Det plejer at være mig selv, der er den største.

- Danica Invest står i spidsen for denne burgervirksomhed. Hvordan ser fremtiden ud?

- Den ser lys ud.

- Jeg går ud fra, at der kommet et nyt regnskab – viser det så et positivt resultat?

- Jeg sætter alle mine aktiver til én krone. Jeg behøver ikke vise, hvilke aktiver jeg har. Den ser lys ud. Driften er positiv. Fremtiden ser positiv ud.

