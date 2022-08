Flodhesten på listen over verdens mest truede dyrearter

Det er ikke første gang, at flodhesten bliver diskuteret i internationale sammenhænge.

Det store afrikanske dyr er allerede på listen over truede dyrearter, men ikke i sådan grad, at de er tæt på at uddø.

Det vil en række lande dog lave om på, da de mener, at flodhesten burde tilføjes på den internationale liste over verdens mest truede dyrearter.

Det skriver The Guardian.

Krybskytteri og klimaændringer

Ved det næste CITES-topmøde (konventionen for international handel med truede arter af vilde dyr og planter, red.,) i november måned har en række afrikanske lande foreslået, at flodhesten skal tilføjes på listen over verdens mest truede dyrearter.

De ti lande, som blandt andet er Togo, Gabon og Mali, mener, at det er vigtigt for flodhestens overlevelse, at den får den højst mulige beskyttelse for at undgå at uddø.

Flodhesten er stærkt truet af krybskytter, men også handlen med elfenben og særlig det ændrede klima har mindsket bestanden af det enorme afrikanske dyr markant over de seneste år.

Det næste CITES-topmøde foregår 14. til 25. november i Panama.