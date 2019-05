Flød tværs over Atlanterhavet i en tønde: Så lang tid tog det

En franskmand har tilbragt mere end fire måneder helt alene i en tønde, der flød tværs over Atlanterhavet.

Den 71-årige Jean Savin, der selv har bygget den store orange tønde, tog afsted i sit usædvanlige fartøj fra De Kanariske Øer den 26. december sidste år.

Og tønden, der hele vejen over Atlanterhavet udelukkende flød med strømmen, skyllede ind på den caribiske ø St. Eustatius kort efter midnat i fredags i sidste uge. Og hermed afsluttede den eventyrlystne franskmand en sørejse på 4715 kilometer, der varede nøjagtigt fire måneder og ni dage.

Det skriver flere medier heriblandt CNN

Her ses den store orange tønde, der er tre meter lang og to meter bred. (Foto: Ritzau Scanpix)

Franskmanden, der flød over Atlanterhavet med en gennemsnitlig fart på 3,2 kilometer i timen, blev hilst velkommen af overraskede øboere, der spærrede øjnene op, da de fik øje på den store orange tønde, der drev ind mod kysten på den lille ø, der hun har ca. 3000 beboere.

Den store orange tønde, der blev den 71-årige franskmands hjem i mere end fire måneder er i øvrigt tre meter lang og to meter bred. Jean Savin har indrettet tønden, så den både har et lille effektivt køkken med komfur og håndvask samt en briks, hvor han kan sove. Derudover var der lavet plads til, at han kunne have masser af madvarer samt drikkevarer med på turen.

Her ses det indvendige af tønden, hvor man kan skimte køkkenet med håndvask og komfur samt den briks, hvor Jean sover om natten. (Foto: Ritzau Scanpix)

Men Jean levede dog mest af de fisk, som han selv fangede i havet undervejs, selv om han både havde løg, krydderier og kartofler ombord til at gøre sine måltider lidt mere spændende.

Til Nytårsaften havde Jean Savin medbragt en flaske Sauternes hvidvin og velsmagende stykke foie gras. Og han havde også medbragt en flaske rødvin af mærket Saint Emilion til at fejre sin fødselsdag i januar måned.

Hovedparten af den underholding, som Jean Savin fik under den lange tur, bestod af at kigge ud af tøndens koøjer, hvor han kunne følge med naturens gang med henblik på vind og vejr og strøm, samt fisk, der svømmede forbi.

71-årige Jean nød den mere end fire måneder lange tur i tønden, hvor han kun blev drevet frem over Atlanterhavet af strømmen. (Foto: Ritzau Scanpix)

Da Jean Savin ankom til øen St. Eustatius, skrev han straks følgende besked på Facebook, da han havde sat sine fødder på land:

'Alt har en ende. ...Endelig er jeg kommet frem til afslutningen på mit eventyr'.

Det lokale dykkercenter 'Scubagua Dive Center Statia' tog også godt imod Jean, og på et facebook-opslag meddelte de blandt andet, at Jean var blevet installeret på et lokalt hotel på øen.