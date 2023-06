Florida taber sag om forbud mod behandling for transbørn

En føderal dommer blokerede tirsdag for, at Florida kan udøve sit forbud mod kønsbekræftende behandling for børn under 18 år.

Dommerens beslutning gælder specifikt for tre børn, hvis familier har lagt sag an mod delstaten.

- I dag kan hele min familie ånde lettet op vel vidende, at vi nu har adgang til den behandling, som vi ved, vil holde Susan sund, siger en af sagsøgernes forældre med brug af et pseudonym for sit barn.

Delstaten indførte forbuddet mod brugen af blandt andet kønshormonblokker og hormonterapi for børn under 18 år i marts.

Ifølge organisationen LGBT+ Danmark er kønshormonblokker medicin, der kan benyttes for at udsætte puberteten for børn og unge transpersoner.

Florida har ligesom flere andre delstater indført love, der indsnævrer transpersoners rettigheder i forbindelse med lægebehandling, deltagelse i skolesport og identifikationspapirer.

Florida-guvernøren Ron DeSantis har gjort sådanne tiltag til en central del af sin politik i forbindelse med kampen om at blive den republikanske præsidentkandidat.

- Vi vil fortsætte med at kæmpe mod skruppelløse elementer i det lægefaglige etablissement, der promoverer ideologi over evidens, og beskytte mod skamferingen af vores børn, siger Jeremy Redfern, en talsperson for DeSantis.

Dommeren i sagen fortsætter nu med at behandle lignende søgsmål fra syv andre familier.

Familierne hævder, at Floridas forbud er i strid med den amerikanske grundlov samt forældres ret til at træffe lægelige beslutninger for deres børn.

Børnene i sagen er i alderen 8 til 14 år.

To har allerede fået recept på kønshormonblokker, mens samtlige forældre forventer, at de får brug for enten det eller hormoner i fremtiden.

Onsdagens beslutning er ikke endelig, men ifølge den Tallahassee-baserede dommer, Robert Hinkle, er det sandsynligt, at sagsøgerne vinder sagen.

Hinkle kritiserer samtidig forbuddet for at være motiveret af 'snæversynethed' og har taget notits af, at en af Floridas lovgivere har kaldt transpersoner for 'dæmoner'.