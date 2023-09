Fluer, hår og spildte madvarer: Netto-butik dumper på rengøringen

Støv, døde fluer, hår og spildte madvarer.

Det lyder umiddelbart som en skraldespand, men det er faktisk sådan, diverse køle- og fryseinventar, hvori der opbevares fødevarer, ser ud hos Netto på Fasanvej 1 i Køge.

Fødevarestyrelsen var 16. august på besøg som opfølgning på deres sidste kontrolbesøg hos Netto-butikken 13. juli, som havde resulteret i en indskærpelse.

Under den seneste kontrol konstaterede Fødevarestyrelsen, at forholdene ikke var bragt i orden, og de kvitterede derfor med et bødeforlæg på 10.000 kroner.

Under besøget blev det ligeledes konstateret, at 'på andet køleinventar fremstår kanterne med sorte plamager af skimmellignende vækst'.

Støvet mange steder

Flere steder i butikken er der konstateret en betydelig mængde støv.

Blandt andet er flere hylder med tørvarer beskidte af støv og spildte madvarer. Ved en pålægskøler er der også beskidt med støv, fremgår det af kontrolrapporten.

Fugerne på gulvet er også så beskidte, at man kan kradse et lag snavs af.

Butikkens kommentar, da Fødevarestyrelsen konfronterer butikken med deres fund, lød ifølge rapporten: 'Jeg synes, vi er kommet godt i mål fra sidste kontrolbesøg, og synes, ikke dette bør udløse en bøde. Alt inventar udskiftes inden for 14 dage.'

Ud over problemer med hygiejnen bliver det også påtalt, at kontrolrapporten fra sidste besøg er skjult bag en reol med blomsterløg, hvilket gør, at man ikke kan se side et på kontrolrapporten.

Til sidst i rapporten bliver det konstateret, at virksomheden har fået anmærkninger på tre ud af de seneste fire besøg. Det giver Fødevarestyrelsen mulighed for at tage skærpede sanktioner i brug under visse forudsætninger.

Lever ikke op til Netto-standarder

Ifølge Jacob Nielsen, presserådgiver i Netto, er man heller ikke tilfreds med situationen.

- Når vi har sure smileyer hængende i vores butikker, er vi ikke tilfredse med det, og det her lever langtfra op til vanlige Netto-standarder. Og det kan vi kun beklage.

- Der er ikke noget, der skal bortforklare det her. Butikken står over for en totalrenovering, og fokus har måske ligget det forkerte sted. Og det er beklageligt, siger han til spørgsmålet om, hvordan de forholder sig til den sidste tids sure smileyer i butikken.

Netto forklarer også, at totalrenoveringen ikke har noget med smileyerne at gøre, og man vil bruge sagen til at få indskærpet alle deres procedurer og gør alt, hvad de kan, for at det ikke skal gentage sig.

- For det er ikke godt nok, lyder det fra Jacob Nielsen.