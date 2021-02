Flugt-fadæse: Hvordan kunne det ske?

Den demilitariserede zone mellem Nordkorea og Sydkorea er et af verdens mest bevogtede og overvågede område. Alligevel lykkedes det en mand at fare rundt i timevis uden at blive opdaget

En lang række soldater i Sydkoreas militær går i disse dage rundt med røde ører. Ildrøde.

Årsagen skal findes i en flugt-fadæse, hvor en nordkoreansk mand i timevis rendte rundt inde i den svært bevogtede demilitariserede zone uden det blev opdaget.

Og det har nu fået myndighederne i Sydkorea til at stille spørgsmålet. Hvordan kunne det ske?

Det skriver det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap.

Onsdag meldte myndighederne ud, at den nordkoreanske mand på flugt drev ind i zonen via havet. Iført en våddragt lykkedes det ham at holde varmen og at gå på land.

I en periode på over tre timer vandrede manden fem kilometer, inden han blev opdaget, og sydkoreansk militær tog affære. Også selv om han otte gange optrådte på videoovervågningen og udløste en alarm.

På hver sin side af grænsen står henholdsvis nordkoreansk og sydkoreansk militær. Døgnet rundt. Hele året rundt. Foto: Kim Hong-ji/Ritzau Scanpix

Meget alvorligt

Klokken 04.16 viste han sig for niende gang på videoovervågningen, og tre timer senere fandt militæret ham. Efterfølgende har de fundet ud af, at manden blandt andet kravlede rundt i en underjordisk mini-tunnel, som de slet ikke vidste eksisterede.

'Vi tager denne situation meget alvorligt, og undersøge forløbet. Afhængigt af de resultater, vil vi følge op med nye strenge tiltag', lyder det i en erklæring fra den sydkoreanske hær.

Teorien er, at manden forsøgte at flygte fra Nordkorea, og ifølge Sydkorea har han oplyst, at han var bange for at blive fanget af den nordkoreanske hær og blive ført tilbage til Nordkorea.

Derfor betragtes han som en af de mange defektorer, der tager flugten over grænsen. Med livet som indsats.

FAKTA: Den demilitariserede zone Donald Trump og Kim Jong-un kan søndag mødes til et håndtryk i den demilitariserede zone (DMZ), der deler Nordkorea og Sydkorea. * DMZ er et fire kilometer bredt bælte mellem Nord og Sydkorea - to kilometer på hver side af den formelle grænse. * Nord- og Sydkorea indgik i 1953 en våbenhvileaftale efter den treårige krig på halvøen, og FN oprettede samme år den demilitariserede zone. * Siden har FN på den sydkoreanske side overvåget, at våbenhvileaftalen overholdes. * Selv om zonen formelt er demilitariseret, er det tilladt parterne at have mindre styrker med mindre tunge våben i DMZ. * Der er derfor omkring 150 vagtposter på begge sider af grænsen. * Danmark bidrager lige nu med tre officerer fra Forsvaret, der henholdsvis holder til på den amerikanske base Camp Humphreys syd for hovedstaden Seoul og i den vestlige af de to korridorer, der løber ind i den minebelagte DMZ. Kilder: AFP/Forsvarsministeriet