Tysk by får asylstop efter en række sammenstød

Efter en række voldelige episoder mellem tyskere og syriske asylsøgere i den tyske provinsby, Cottbus, er det nu blevet bestemt, at byen ikke længere skal modtage modtagestop for flygtninge.

Det skriver flere medier, blandt andet BZ og regionalmediet Lausitzer Rundschau.

Det er byens borgmester, Holger Kelch, CDU, der har bedt højere myndigheder om at tage affære. Og nu har delstaten Brandenburgs indenrigsminister, Karl-Heinz Schröter, SPD, meddelt at man ikke længere vil sende flygtninge- og asyl-ansøgere til Cottbus i foreløbigt et år.

Det er den første tyske by, der får et flygtningestop. Men Karl-Heinz Schröter meddeler, at andre kommuner i delstaten eventuelt kan følge efter og ligeledes få stop for asylsøgere og flygtninge.

Gennem den seneste tid har Cottbus været plaget af flere sammenstød mellem tyskere og syrere.

I den forgangne uge var der sammenstød ved et indkøbscenter i byen, hvor en to grupper af unge var oppe at toppes. Her blev en 16-årig tysk dreng skåret med en kniv i ansigtet af en ung syrer.

Se også: Ægtepar overfaldet med kniv ved tysk indkøbscenter: Udviste ikke respekt for unge

Ugen før overfaldt tre unge syrere på 14, 15 og 17 år et ægtepar ved indgangen til samme indkøbscenter, fordi ægteparret ikke lod drengene komme først ind ligesom de krævede, at kvinden i ægteparret skulle udvise respekt for drengene.

- Vi håber, at det kan være med til at lægge en dæmper på situationen, siger en talsmand for Brandenburgs indenrigsministerium.

Han fortæller, at pakken yderligere inkluderer ekstra politi til Cottbus og mere samarbejde med skolerne.

Flygtningestoppet kritiseres af det officielle Flüchtlingsrat Brandenburg.

Her mener man, at Cottbus de seneste år har været et hotspot for højre-orienterede strukturer og overgreb på flygtninge, lyder det i en pressemeddelelse.

Der henvises til et overfald nytårsaften, hvor der nytårsaften var sammenstød ved banegården i Cottbus, og hvor senere et flygtninge center blev forsøgt stormet.