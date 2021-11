Flugtfange gik viralt: Nu er han fanget

39-årige Zhu Xianjian flygtede og var væk i mere end 40 dage i bidende kulde, inden han blev fanget af kinesiske myndigheder søndag 28. november.

Han blev fængslet i 2013 i det nordøstlige Kina, da han efter sigende skulle have svømmet fra Nordkorea over en sø til den kinesiske by Tumen. I 2014 fik han sin dom, som lød på 11 års fængsling for ulovlig grænsepassage, tyveri og røveri. Efter afsoning skulle han udvises til Nordkorea.

Viral flugt

Han manglede bare et par år af sin afsoning, da han valgte at flygte fra fængslet. Hans dom er ad to gange mindsket på grund af god opførsel.

Hans dramatiske flugt blev fanget på kamera, og er senere gået viralt. Han brugte reb til at ødelægge et elektrisk hegn, hoppede ned fra en høj fængselsmur og overlevede altså i den voldsomme kulde i 40 dage.

Ifølge kinesiske myndigheder er Zhu Xianjian tidligere kulminearbejder, men efter flugten gik viralt, er der dukket spekulationer op på nettet, om han i virkeligheden er tidligere medlem af den nordkoreanske hær.

Tortur og seksuelt misbrug

Myndighederne tilbød en belønning for at fange Zhu Xiajian. Til at starte med lød belønningen på mere end 23.000 dollars. Den blev dog hævet til 100.000 dollars.

Søndag blev Zhu Xiajian fanget. I en video fra Global Times, kan man se en afmagret Zhu Xiajian. Han halter og bliver båret i armene af politibetjente. I en anden video hører man ham jamre, mens han bliver slæbt ind i en bil. Han skulle være blevet taget til hospitalet, da politiet efter sigende skulle have skudt ham i benet.

Nordkoreanske afhoppere som sendes tilbage til Nordkorea, vil for det meste opleve alvorlige konsekvenser - herunder tortur og seksuelt misbrug ifølge Human Rights Watch.