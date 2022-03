Flugtforsøg og panik hos Ruslands elite

Der er panik blandt oligarker og andre velhavende russere, der ser ud til at miste ejendomme for milliarder

Der er dårlig stemning blandt den russiske elite.

USA og flere europæiske lande har allerede beslaglagt russisk ejendom for milliarder.

Frankrig har beslaglagt en luksus-yacht ejet af Igor Sechin, Ruslands tidligere vicestatsminister. Han blev ramt af EU-sanktioner, der trådte i kraft 28. februar.

Vicestatsministeren forsøgte at stikke af fra de franske myndigheder og bad sin kaptajn om at sejle til Tyrkiet så hurtigt som muligt, men politiet blev tippet før afgang.

Han ser nu ud til at skulle vinke farvel til sit kæreste eje. Det franske politi har nu boltret yachten fast med stålkabler, så han ikke kan stikke af med sin yacht, der har kostet mere end 700 millioner kroner.

Rige russere ryster af skræk

Og de økonomiske sanktioner sender nu chockbølger gennem den russiske elite og oligarkerne.

De ultra-rige russere forsøger at komme myndigheder og yderligere sanktioner i forkøbet ved at hastesælge luksusejendomme og yachter. Det skriver CNN.

Koordinerede sanktioner fra USA, EU og Storbritannien har givet den økonomiske elite travlt med at sælge.

Stor efterspørgsel

'Hvor hurtigt kan du sælge det her?'

Sådan lyder spørgsmålene til den amerikanske ejendomsmæglerkæde Neest Seekers International ifølge formanden Shawn Elliot.

Han fortæller, at de modtager flere henvendelser fra russiske rigmænd, der er interesserede i at sælge dyre boliger i Miami og New York så hurtigt som muligt.

De to amerikanske byer har været særligt populære blandt velhavende russere, der vil bo i strandejendomme og luksuslejligheder med udsigt over byen skyline.