Fly fra Dubai lander stadig i Danmark

Danskere undrer sig over, at der lander fly fra Dubai i Danmark trods indrejseforbud

Netop nu er der indrejseforbud fra Dubai, fordi myndighederne har mistanke om, at testene, man kan få inden udrejse fra millionbyen, ikke er pålidelige.

Alligevel har Ekstra Bladet modtaget flere henvendelser fra læsere, der undrer sig over, at der stadig lander fly fra Dubai i Københavns Lufthavn.

På hjemmesiden fligtaware.com kan man følge de fly, der stadig flyver mellem de to lande, og på Københavns Lufthavns egen hjemmeside kan læse, at der i dag lander flere fly fra De Forenede Emriater.

- Det er korrekt, at der stadig lander fly fra Dubai, men de kommer uden passagerer, fortæller Søren Clausen fra Københavns Lufthavn.

Minister: Ny henvendelse om test-sjusk i Dubai

Kommer med fragt

Ifølge Søren Clausen fortsætter flyene mellem Dubai og Danmark af to årsager.

- De fragter varer mellem landende. De fleste flyruter har jo pakker og den slags med, og her under corona har det ikke været unormalt at sende fly i luften uden passagerer, men med fragt. Flyselskaberne gør jo, hvad de kan for at holde indtjeningen oppe.

- Derudover er der stadig passagerer, der skal den anden vej. Altså fra Danmark til Dubai, siger han.

- Ville det kunne lade sig gøre for flyselskabet at snyde og sende folk med alligevel?

- Det kan jeg ikke forestille mig. Folk skal jo igennem paskontrol, når de kommer fra Dubai, og så ville de blive stoppet der.

Nogle af dem som rejser fra Danmark til Dubai er danske influencers.

Turister i Dubai ser ingen problemer: - Vi følger jo restriktionerne