Fly-helvede: Simon og familien nægtet adgang

Til trods for at Simon Barfoed og familien havde købt flybilletter til en direkte afgang, kunne de ikke få lov at komme med ombord, da de stod i lufthavnen

Hvad der skulle have været en simpel tur hjem fra en skøn sommerferie i Piemonte endte i dyb frustration for Simon Barfoed og hans kæreste Louise, da de tirsdag formiddag skulle flyve fra Milano til København med SAS.

Kæresteparret havde købt billetter til en direkte afgang til dem og deres to sønner på ni og 12 år. Familien var stået tidligt op for at være i lufthavnen til tiden, og fra morgenstunden havde de checket ind online, så det ikke først skulle gøres i lufthavnen.

Men da de var en time fra lufthavnen, lød meldingen pludselig fra SAS, at afgangen var aflyst.

Familien ankom til lufthavnen, og på afgangstavlen stod turen ikke som aflyst.

Derfor gik de til skranken for at checke bagage ind. De viste pas og boardingkort og så deres kufferter køre af sted på bagagebåndet. Det samme med en del af deres håndbagage, som de blev bedt tjekke ind, fordi flyet var fyldt.

Ingen forklaring

Men så lød beskeden pludselig: I kan ikke komme med.

- Vi spørger hvorfor, for flyet står på tavlen, og folk er ved at tjekke ind. Det får vi ikke en forklaring på, vi kan bare ikke komme med, fortæller Simon Barfoed til Ekstra Bladet.

- Jeg går ned for at se, om jeg kan fange bagagen, og min kæreste ringer til SAS. Det tager lang tid, men så får vi endelig fat på nogen, som så siger, at de ikke kan gøre noget. De kan ikke hjælpe os.

Simon Barfoed fortæller, at de på sms og mail får besked om, at de er blevet ombooket til en anden rejse. Men deres 12-årige søn får tildelt en afgang klokken 20 tirsdag aften, mens resten af familien skal flyve klokken 15 næste eftermiddag.

Deres ældste søns billet blev booket separat, da han grundet sin alder skulle flyve på en ungdomsbillet, som ikke kan købes sammen med øvrige billetter.

Simon Barfoed fortæller, at de havde haft en fantastisk ferie i Italien, men at oplevelsen på hjemturen har sat sig i dem. Privatfoto

Rystet

- Jeg er jo dybt, dybt rystet. Vores søn begynder jo nærmest helt at ryste fysisk. Vi er helt i chok over det, og vi siger til ham, at det skal han selvfølgelig ikke. Men da vi så ringer, kan det ikke lade sig gøre, at en af os bytter med ham.

- Vi pointerer, at han kan jo ikke selv kan finde vej gennem security, og hvad skal han så gøre, når han lander i København et døgn før os? Det forholder de sig ikke til.

Efter flere lange samtaler mellem Louise og SAS, ender familien med at blive tilbudt at flyve til Oslo tirsdag klokken 20, hvorfra de klokken 6 onsdag morgen kunne flyve hjem til København.

- Vi spørger til, om vi kan få et hotel, og hvad med mad? Det kan vi ikke få, det nægter de. Men de siger, at vi da kan prøve at gemme en kvittering. Det vil sige, at vi nu skal vente på et fly tirsdag aften, og så skal vi lande i Oslo og vente, til vi skal checke ind klokken 4 om morgenen - de vil ikke kompensere os for noget som helst. Det er ret sindssygt, siger Simon Barfoed.

Og således tilbragte familien natten på stole i lufthavnen i Oslo.

- Så vi har to børn, der ligger på stole og fryser i shorts og t-shirt, og de vågner og er kede af det. Det var en fantastisk ferie, men det her har SAS jo fuldstændig ødelagt, fortæller Simon Barfoed, hvis bagage fortsat ikke er fundet i Milano.

Han tilføjer, at de er klar over, at det måske er et 'first world problem'.

- Men vi reagerer alligevel, når vi bliver løjet for, oplever arrogance og ikke møder nogen form for forståelse. Der var ingen, der tog ansvar for et problem, som SAS havde skabt. Det er os, der har købt og betalt en service af SAS, men vi oplevede, at vi skulle løse problemer uden nogen former for forståelse eller fleksibilitet, tilføjer han.

Natten blev tilbragt på stole i lufthavnen. Privatfoto

Beklager dybt

Ekstra Bladet har foreholdt SAS Simon Barfoeds kritik.

Pressechef hos SAS Danmark, Alexandra Lindgren Kaoukji, erkender, at situationen er blevet håndteret forkert.

- Det er ikke sådan, det skal gå til. Det er ikke i linje med vores politik, at en 12-årig skal flyve alene, fastslår hun.

Hun fortæller, at hun har haft svært ved at udrede, hvem der præcis har gjort hvad i forløbet.

- Så jeg kan ikke pinpointe præcis, hvor fejlen er sket, men en fejl er det.

Hun fortæller, at de hos SAS ud over deres egne medarbejdere også har 'markpersonale', som er ansat af underleverandører.

- Men det spiller jo ingen rolle, for uanset hvad skal de følge og kende til vores politik, og det samme gælder kompensation og det, vi kalder care; at man skal have mad og drikke. Alt det her findes jo på skrift, så den, som har nægtet dem det her, har jo helt enkelt fejlet. Så det eneste, jeg kan gøre, er at beklage dybt, siger Alexandra Lindgren Kaoukji.

Hun tilføjer, at Simon Barfoed og familien kan indgive en klage, eftersom de har ret til det, der hedder en 'denied boarding kompensation', hvilket også fremgår af SAS' egen hjemmeside. Slutteligt slår pressechefen fast, at de vil følge op på sagen.

- Jeg har talt med mine kolleger, og vi må sikre, at vi har processer, så vores politik altid følges. Uanset hvem det er, man møder på en destination uden for Skandinavien, skal der jo findes personale, som kender vores politik og ved, hvad der gælder. Så det må vi sikre, og vi følger op på det her.

SAS er ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets opfølgende spørgsmål inden deadline. Her havde vi bedt om svar på, hvorvidt det er almindeligt, at de overbooker fly, og om man som kunde hos SAS kan regne med at komme med på den afgang, man har købt billet til.