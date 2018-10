Fly-krak: Kunne ikke engang drikke vin

Ved du noget, så kontakt os. Sms/mms til 1224 (alm. takst), eller send mail til 1224@eb.dk.

Københavns Lufthavn (Ekstra Bladet): Jette Kirkegaard og Marianne Sauer nåede et kort øjeblik at føle panikkens angst komme snigende, da bomben om, at Primera Air var ved at krakke, sprang.

De frygtede, at venindeturen til Almería i Sydspanien var røget i vasken.

- Vi gik en lille smule i panik, for vi havde glædet os rigtig meget, og vi frygtede straks, at det blev aflyst. Jeg havde pænt vinket til mine kolleger tidligere på dagen og sagt: 'Kan I nu have en rigtig god uge. Vi tager lidt sol med hjem', siger Jette Kirkegaard, som straks forudså, at hun næste dag slukøret kunne vende tilbage til jobbet som pædagog uden at være blevet det mindste solbrændt.

Marianne og Jette er klar til ferie trods konkurs. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Tror, det er en joke

Imens var Marianne på vej ud ad døren i hjemmet i Padborg for at køre hjem til Marianne i Toftlund, da hun ringede.

- Jeg tror simpelthen, det er en joke. Men det kunne jeg forstå på hende, at det var det ikke, siger den 52-årige pædagogmedhjælper.

Jettes mand tilbød hende et glas vin, men det var hun slet ikke i stand til.

Heldigvis ringede en ung fyr fra Bravo Tours kort efter med besked om, at d'damer ville komme af sted og gennemgik grundigt, hvad der skulle ske.

- Og vi kunne være helt trygge, og så skulle vi af sted et par timer senere, så for os kom det jo til at passe endnu bedre, siger 43-årige Jette, hvis mand skulle køre pigerne den lange tur fra Sønderjylland til København.

Margit og Harly Larsen har takket være Primera Airs konkurs fået et par timer længere på øjet før ferien til Almería. De har ondt af de passagerer, der ikke får hjælp af et rejseselskab, men mister penge og rejse. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

I poolen og drinks

- Nu skal vi ned at slappe af i 23 graders varme, siger Marianne, hvis veninde istemmer:

- Vi skal i poolen. Vi skal have noget godt at spise.

- Og nogle drinks. Vi venter nok lige til vi kommer derned og begynder med en kop kaffe, tilføjer Marianne, før hun og Jette med et 'mojn' bevæger sig mod flymonitoren for at se, om der er blevet meddelt en gate.

Margit og Harly Larsen fra Hvidovre har sovet et par timer længere end de sønderjyske veninder og virker helt rolige.

De må klare paragrafferne

Den 66-årige kvinde glæder sig dog over, at parret ikke - som tidligere - blot havde købt flybilletter igennem det berygtede flyselskab for at tage på eventyr:

- Vi har et rejseselskab i ryggen, og så må de klare paragrafferne for os, det er sådan vi ræsonnerer. Vi vidste godt, der var lidt ugler i mosen, hvad angår Primera Air. Vi har fulgt med i pressen, siger hun og refererer til de talrige historier om problemer og ubetalte erstatninger til passagerer, som i årevis har klæbet til det nu konkursramte selskab.

Ved ikke, hvordan de kommer hjem

Hendes 71-årige bedre halvdel bemærker, at de godt nok ikke ved, hvem de skal flyve hjem med og præcis hvornår, men:

- Det måtte vi ordne hen ad vejen, når vi var dernede, sagde medarbejderen fra Bravo Tours, fortæller han, før hustruen tilføjer, at det hele indtil videre fungerer godt.

- Det er jo fint nok, at Bravo Tours tager sig af dem, der skal rejse først. Det er meget godt planlagt af dem. Og der er ikke nogen ændringer i prisen. Nu skal vi ned at slappe af og se, om området er noget for os. Vi har ikke været der før.

De rejsende, Ekstra Bladet tirsdag morgen møder i lufthavnen, er ved godt mod, fordi de har købt en pakkerejse igennem Bravo Tours. Rejseselskabet har garanteret sine kunder, at de nok skal komme af sted og, hvis de allerede er på feriedestinationen, hjem igen. Hvis noget går galt, så vanker der penge tilbage.

Margit og Harly ventede tirsdag morgen på, at gaten skulle dukke op på skærmen, så de kunne komme på ferie. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Pengene tabt

Så godt er kunder, som blot har købt flybilletter, imidlertid ikke stillet. Deres flyvetur og penge er efter alt at dømme tabt.

Det samme gælder den erstatning, som tusindvis af kunder har til gode hos Primera Air, som de senere år har præsteret talrige forsinkelser og aflysninger, der giver passagerer ret til kompensation.

De kan nu stille sig bagest i køen til konkursboet, og ifølge eksperter er der dårlige muligheder for at se skyggen af de penge, de har krav på.

