Fly måtte sikkerhedslande: Nu advarer FBI

En mand fik et amerikansk fly til at sikkerhedslande, efter han ragede på den kvinde, der sad ved siden af ham.

Manden begyndte allerede ved take-off at røre ved kvindens arm, og da flyet var i luften, tog han hende i skridtet.

Det er belyst i dokumenter fra anholdelsen af manden, som Washington Post er i besiddelse af.

Ifølge mediet fortalte kvinden personalet i flyet om mandens upassende opførsel. Herefter blev både hende og datteren flyttet, og manden havde rakt armene over hovedet for at sige 'undskyld'.

Kvinden havde prøvet at skubbe manden væk og havde bedt ham stoppe, inden personalet flyttede hende.

I en besked fra flyselskabet American Airlines takker de personalet.

'Den hurtige reaktion fra vores ansatte garanterede sikkerheden for vores kunde på flyet', lyder det.

James Clayton Cholewinski-Boy er nu sigtet for at forulempe kvinden seksuelt og for at have fået flyet til at sikkerhedslande.

Han blev efter landingen anholdt, men løsladt dagen efter.

Dato for retssagen er endnu ikke fastlagt.

En stigning af sager

FBI har efterfølgende været ude for at skabe opmærksomhed omkring de mange seksuelle krænkelser, der foregår på fly.

De advarer befolkningen om, at det er 'seriøse forbrydelser, og at antallet er stigende'.

Anmeldelser af den slags krænkelser er steget fra 38 i 2014 til 63 i 2017, og myndighederne mener, at mange episoder ikke bliver anmeldt.

Ifølge FBI er det oftest kvinder og mindreårige, der rejser alene, der ender med at være ofre for uønsket beføling på fly.

- Uheldigvis tror folk ikke, at det her kan ske på fly, der er en forståelse af, at et fly er en boble af sikkerhed, fortalte Caryn Highley, der er agent i Seattles afdeling af FBI.