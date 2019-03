Fly måtte vende om: Mor havde glemt sin baby

Moderen nægtede at flyve videre - og så måtte piloterne kontakte de forbløffede flyveledere

Et saudiarabisk passagerfly måtte i weekenden vende tilbage til lufthavnen. En mor ombord på flyet opdagede nemlig, at hun havde glemt sin lille baby i afgangshallen.

Flight SV832 var på vej fra Jeddah til Kuala Lumpur, da det gik op for den chokerede kvinde, at hendes lille barn lå tilbage i King Abdul Aziz International Airport.

Kvinden tog kontakt til personalet i maskinen og krævede, at flyet omgående vendte rundt, så hun kunne få babyen med på den videre rejse.

Piloterne på Flight SV832 blev noget forbløffede, da de hørte om den ekstraordinære situation. De kontaktede flyvelederen i tårnet og fortalte om problemet.

Her blev man også noget overraskede over problemstillingen.

'Kan vi vende tilbage - eller hvad?'

- Må Gud være med os. Kan vi vende tilbage eller hvad, spørger piloten flyvelederen.

Flyvelederen drøfter situationen med en kollega, da han ikke er helt klar over procedurerne i en sådan situation.

Den overraskede flyveleder spørger endnu en gang piloterne, hvorfor de vil vende tilbage.

- Vi har fortalt dig, at en passager har efterladt sin baby i terminalen og nægter at fortsætte flyvningen.

- OK, vend tilbage til gaten. Det her er godt nok nyt for os, lyder det fra flyvelederen.

Mor og barn blev herefter genforenet i lufthavnen.

Optagelserne af samtalen mellem pilot og flyveleder er efterfølgende blevet lagt ud på de sociale medier. Her er samtalen gået viralt, beretter Gulf News.