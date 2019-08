Fly mod København strandet i Moskva

Et fly med danskere i har været nødt til at sikkerhedslande i Moskva

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Det vides ikke, hvad der præcis er skyld i, at et fly fra Bangkok på vej til Danmark har været nødt til at sikkerhedslande i Moskva Lufthavn.

Flyet lettede fra Bangkok lufthavn søndag aften, hvor det i løbet af sin rute mod København var nødt til at divergere.

- Vi kan bekræfte, at det er et Thai Airways-fly fra Bangkok, der i øjeblikket er landet i Moskva, siger Sara Imborg, der er pressevagt i Københavns Lufthavn.

En læser har skrevet ind til Ekstra Bladet, at det skulle dreje sig om et olielæk på flyet. Hun sidder selv i flyet.

'Vi måtte lande i Moskva på grund af en olielækge i motoren. Vi landede i Moskva klokken 18.00 dansk tid med et par brandbiler på landingsbanen. Her har de bekræftet lækagen, men vi har fået tæt på ingen information om, hvad der skal ske.'

'Vi har ikke måttet forlade flyet på grund af immigrtionsmyndighederne. Nu har vi lige fået at vide, at vi skal forlade flyet, og at vi får mere at vide i morgen klokken 08.00 lokal tid.'