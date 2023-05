Et mindre privatfly er nødlandet i Aalborg Lufthavn lørdag eftermiddag, efter at der var opstået røg i flyets kabine.

Det skriver Nordjyllands Politi på Twitter.

Der var to piloter og to passagerer ombord på det private fly, og de er uskadte, men kørt til Aalborg Universitetshospital til tjek for røgforgiftning.

Det vides ikke endnu, hvorfor der opstod røg i kabinen.

På Twitter oplyser politiet yderligere, at havarikommissionen for civil luftfart er sat på sagen for at undersøge flyet.