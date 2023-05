Fly på afveje: Tvunget til at lande i Kastrup

Opdateret 10.14: Flyet er landet i København, og passagererne kommer inden længe med et nyt fly.

Hvad der skulle have været en flyvetur mod varmere himmelstrøg blev i stedet en kort tur til Kastrup.

Søndag morgen måtte et Jettime-fly således droppe sin destination, Malaga, for i stedet at lande i Kastrup Lufthavn.

Det bekræfter Birthe Madsen, pressechef i Jettime, over for Ekstra Bladet.

Efter flyet landede i Kastrup Lufthavn, stod et fly klar til at tage passagererne med til Malaga.

- Vores folk fortæller, at de er ved at flytte maden over i det andet fly. Det forventes, at flyet letter 10.15. Det er vel at mærke med samme besætning, siger Birthe Madsen.

Kort efter flyet lettede søndag morgen fra Billund, cirklede det rundt over først Vadehavet og siden Nyborg.

- Flyet skulle have været til Malaga, og inden de når særligt langt, så vælger piloten at flyve til København. Det gør han, fordi der er problemer med noget teknik på flyet, lød det dengang fra Birthe Madsen.

Pressechefen kunne oplyse, at der ikke var tale om noget alvorligt problem.