Fly sikkerhedslander i København

Et Norwegian-fly med 186 personer ombord er ved at sikkerhedslande i Kastrup

Et Norwegian-fly sikkerhedslandede lørdag eftermidag i Københavns Lufthavn.

Flyet, som har 186 personer ombord, afgik fra Oslo klokken 15, og skulle flyve til Larnaca på Cypern.

Pressevagten ved Københavns Lufthavn oplyste i første omgang, at de endnu ikke vidste, hvad den konkrete årsag til landingen var, men at flyet foretog den såkaldte 'Standby 1'-landing, fordi der var en indikation på et problem.

- Det kan være stort eller småt, men det lander, så man kan have et beredsskab klar, lød det fra pressevagten.

Kort efter landede flyet normalt, og straks derefter aflyste indsatslederen at gøre yderligere.

Flyet var landet på grund af en olieindikation på en motor.

- Så der var ikke noget uheldsvanger i det, fortæller pressevagten.

Flyet bliver nu efterset og kan forhåbentlig derefter fortsætte sin videre rejse til Larnaca.