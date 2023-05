Fly vendte om: Røglugt i kabinen

Søndag aften fik 91 passagerer sig en noget kedelig tur-retur i skyerne.

Ikke fra København fra Amsterdam, som det ellers var planlagt, men fra København og tilbage til København igen. Årsagen var mistanke om røg i kabine.

Presseafdelingen i Københavns Lufthavn bekræfter over for Ekstra Bladet, at et SAS-fly har måttet vende om på vej fra København til Amsterdam søndag aften på grund af røglugt i kabinen.

Yderligere lyder det, at flyet er landet kort før klokken 20 søndag aften. Ud over at flyet blev nødt til at vende om, var der dog ikke større dramatik over hændelsen, lyder det fra presseafdelingen.