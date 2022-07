Flyboss advarer: Priserne vil stige

Priserne på flybilletter vil stige over de næste fem år, fordi det er blevet for billigt, lyder det fra Ryanairs topchef

Det er simpelthen blevet for billigt at flyve, og derfor forventer Ryanairs topchef, at priserne på billetter til solrige strande eller kulturrige storbyer vil stige over de næste fem år.

Sådan lyder det fra koncernchef for Ryanair Michael O'Leary, som på mange måder ellers har været en pioner indenfor lavprisrejser i Europa.

- Det er blevet for billigt til, hvad det er. Jeg synes, det er absurd, hver gang jeg flyver til Stansted, at togrejsen til det centrale London er dyrere end flyprisen, siger han i et interview med Financial Times.

Artiklen fortsætter under billedet...

Ifølge topchef Michael O'Leary er der flere årsager til, at priserne kommer til at stige. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Derfor stiger de

Michael O'Learys advarsel kom i kølvandet af, at flere flyselskaber havde sat prisen op på flybilletter, efter passagerer begyndte at flyve igen denne sommer.

Og det kommer oveni, at nogle flyselskaber også har lidt af personalemangel.

Ryanair-bossen forventer, at priserne stiger på grund af en kombination af høje oliepriser og stigende miljøafgifter, som rykker med Ryanaris gennemsnitspris fra 40 euro (lige under 300 kroner) til mellem 50 til 60 euro (372 til lige under 450 kroner).

Artiklen fortsætter under billedet...

Ryanairs check-in-skranke i Terminal 1 i lufthavnen i Charleroi i Belgien. Foto: Kenzo Tribouillard/Ritzau Scanpix

'Katastrofen'

Trods der er flere faktorer, som ifølge koncernchefen ligger til grund for, at billetpriserne vil stige, så sender han alligevel en stikpille til den engelske regering.

For - i hvad han kalder for 'en af de uundgåelige konsekvenser af den katastrofe, der har været Brexit' - har Storbritanniens udmelding af EU ifølge O'Leary bidraget til de stigende priser.

Flyselskaber kan ikke længere uden bøvl rekruttere europæiske arbejdere, og dermed har det forværret den personalemangel, der i forvejen plager mange flyselskaber, mener han.