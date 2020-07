Flyder med afføring: 'Føj for satan'

Et lokalt skybrud var skyld i, at en kanal i København blev fyldt med kloakvand onsdag aften, lyder forklaringen fra HOFOR

Mange beboere er utilfredse, efter at kanalen ved Frederiks Brygge onsdag aften blev fyldt med kloakvand, der indeholdt en masse skidt og møg.

En beboer filmede det forurenede vand og lagde videoerne op i en Facebook-gruppe for beboerne i området. Mange er helt uforstående.

'Jeg forstår simpelthen ikke, at dette er tilladt! Der har ikke været skybrud, så det burde på ingen måde være nødvendigt at sende urenset spildevand ud i vores kanaler!' lyder en af kommentarerne, mens flere andre kommenterer med 'Føj for satan', 'Føj for den' og 'Fy for satan'.

Københavns Politi bekræfter over for Ekstra Bladet, at man har fået en anmeldelse onsdag aften og har tilset området.

- Vi var derude cirka 20.30 og har skrevet en hændelse. Det er jo som sådan ikke en politisag men en potentiel miljøsag, lyder det fra politiets vagtchef Henrik Stormer.

HOFOR: Skybrud var årsagen

Ekstra Bladet har været i kontakt med Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, der står for vandforsyningen og for at lede spilde- og regnvand væk.

Her lyder forklaringen, at et lokalt skybrud skabte kloakoverløb.

- Det er faktisk fordi, at der tidligt onsdag aften var skybrud på kanten mellem Frederiksberg og København. Der var et lokalt, uvarslet skybrud, hvor der faldt meget regn på meget kort tid, siger HOFORs pressechef Astrid Skotte.

Normalt løber regnvandet gennem en stor kloak-ledning, Belvedere-kanalen, og bliver renset, men når rørene ikke kan rumme det store tryk, så bliver det blandet med kloakvand.

Det er en automatisk mekanisme, der sker for at beskytte byen og borgerne, forklarer HOFOR.

- Der er nogle klapper, der åbner, når der er tryk på, så vandet bliver blandet med kloakvand. Det er for at beskytte byen mod, at vandet bliver presset op i gaderne. Det vand munder så ud i SV-området i København, siger Astrid Skotte.

Derfor skete der i situationen ikke nogen fejl, men alligevel arbejder HOFOR på at udvide systemet.

- Vi arbejder på at udvide kloaksystemet med Kalvebodtunnellen og et opsamlingsbassin i det område, men det er et stort projekt, og der går fem til seks år, før det er færdigt.

Udvidelsen er blandt andet vedtaget, fordi Danmark i de senere år har oplevet flere og voldsommere skybrud end tidligere, og derfor står det nuværende system ikke mål med de danske vejrforhold.

- Vi har intensive, voldsomme skybrud, så vi skal lave hele vores kloaksystem, så det passer. Vi så det jo i 2011, hvor vandet stod i gaderne og i folks kældre, og det vil vi for alt i verden undgå, siger pressechefen.

- Rigtig ærgerligt

HOFOR har dog forståelse for, at kloakvandet i kanalen er til stor gene for beboerne i området.

- Vi kan godt forstå, at det er rigtig ærgerligt, at man bor sådan et skønt sted, og så forekommer det her. Heldigvis sker der en vandudskiftning, så man kan bade i vandet igen efter et par dage. Der er så meget bevægelse i vandet, så vandet bliver på et tidspunkt renset igennem, siger Astrid Skotte.

HOFOR opfordrer til, at folk respekterer de røde badeflag, der bliver sat op, når vandet er for forurenet til, at folk kan bade.

Det nye kloaksystem forventes klar om fem til seks år, og det vil forhindre overløb i området, oplyser HOFOR.