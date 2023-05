Flyder på danske strande: Ejerne skrider fra regningen

Få meter ude i havet ved en strand nord for Grenå ligger en rød træbåd. På stranden i Bønnerup lidt ligger endnu en båd og rådner op. I mange lystbådehavne sker det samme. Ejerne er for længst over alle bjerge, og regningen for at få hevet både på land og skrottet lader de danske lystbådehavne og skatteborgere stå med

Der mangler et register med id på både i Danmark, hvilket betyder, at ejere alt for let kan smide deres både og sende regningen videre, lyder kritikken

Få meter ude i havet ved en strand nord for Grenå ligger en rød træbåd. Eller rettere skroget fra det, der engang var en sejldygtig båd.

På stranden i sommerhusbyen Bønnerup lidt længere nordpå ligger endnu en båd og rådner op. I mange lystbådehavne sker det samme.

Ejerne er for længst over alle bjerge, og regningen for at få hevet både på land og skrottet lader de danske lystbådehavne og skatteborgere stå med.

Ejeren af denne båd fik trukket den ud af havnen for at undgå en ekstra-regning, lyder det fra havnefogeden. Foto: Ernst van Norde

Stort problem

Båden ved Bønnerup Strand lå indtil forrige søndag i den lokale havn, fortæller Lars Mohr Christensen, der er driftsansvarlig på Bønnerup og Grenå Havn.

Men en regning på 40.000 kroner fik ejeren - en ung mand - til at sejle båden ud af havnen og dumpe den på stranden få kilometer derfra.

- Vi havde sagt til ham, at han skulle fjerne båden, ellers ville vi fjerne den for ham, og det koster penge. Fordi det er en gammel båd, skal vi have en kran til at bjærge den, og den skal destrueres og sendes på en losseplads. Det koster 1000 kroner pr. ton. Det advarede vi ham om flere gange med 14 dages mellemrum, som vi skal.

- Dagen før vi når til den dato, hvor vi agter at udføre det, vælger han så ved hjælp af nogle lokale at trække båden ud af havnen. På den måde undgår han udgifterne til destruktionen, som var kommet oven i hans gæld, fortæller Lars Mohr Christensen.

Driftschef for Grenå og Bønnerup havn, Lars Mohr Christensen, fortæller om store udfordringer med herreløse både. Foto: Ernst van Norde

Dyr fornøjelse

Den historie er blot en af mange, som er endt med at blive en dyr fornøjelse for havnen, forklarer Lars Mohr Christensen:

- Problemet er, at der er nogle, som bare efterlader en båd, og der er nogle, som pludselig kommer i nød og ikke har råd til at betale. Sådan en båd skylder jo så mere og mere, og det kan godt være, at vi ikke har udgifter til den, men den optager jo en plads, hvor man kunne have haft en indtægt.

Det ender derfor ofte med, at havnen selv må bjærge bådene.

- Mange af de her både er jo nogle vrag, så de bliver tit glemt af ejerne, som så begynder at få rykkere fra inkasso, og så hører man pludselig ikke fra dem længere. Det problem tror jeg ikke kun, at vi står med. Det sker i alle danske lystbådehavne, siger Lars Mohr Christensen.

Nord for havnen i Grenå har denne røde træbåd ligget i godt et år. Ingen vil tage ansvar for at fjerne den. Foto: Ernst van Norde

Mangler fælles register

De massive udfordringer med herreløse både er langt fra kun tilfældet i Norddjurs Kommune. Over hele landet oplever lystbådehavne, at folk dumper deres både, opsiger forsikringen eller erklærer sig konkurs.

- Det kan også handle om, at folk bare ikke har råd til at have deres både, men det primære problem er, at vi har svært ved at finde ejeren af de her både, og det er en konsekvens af, at vi ikke har et register, hvor man kan slå op, hvem der ejer bådene. Derfor skal havnen selv ud og lege detektiver, og det kan man bruge rigtig mange ressourcer på, forklarer Jesper Højenvang, direktør for FLID, Foreningen af Lystbådehavne I Danmark.

Han mener, at et id-register over både vil gøre det markant sværere at stikke af fra regningen i Danmark. Det er nemlig en dyr fornøjelse at skulle bjærge bådene, konstaterer Jesper Højenvang:

- Der er jo desværre ikke tale om enkeltstående sager. Vi har en del eksempler på havne, der er kommet i klemme, fordi både synker og ligger på bunden, hvor det så viser sig, at ejeren ikke har penge til selv at bjærge den, og at der ikke er forsikring på den. Det kan snildt koste havnen mellem 140.000-200.000 kroner.

I Veddeliv Strande Bådelaug ved Roskilde Fjord ligger der eksempelvis flere både uden ejermand, oplyser de på deres hjemmeside.

Sjællandske medier har ligeledes beskrevet, hvordan ti herreløse både skaber problemer i Nykøbing Havn.

Sidste år endte en herreløs båd ved stranden i Gjerrild ifølge TV 2 Østjylland med at koste skatteborgere i Norddjurs Kommune 10.000 kroner.

Herreløse både er ikke længere et særsyn på strande. Foto: Ernst van Norde

Utrolig historie

Der er ingen grænser for, hvor langt folk tilsyneladende vil gå for at slippe for regningen. Det oplevede man sidste år hos lystbådehavnen Grenå Marina.

Her endte en mislykket bådhandel med at koste havnens brugere 140.000 kroner.

'Historien om den sænkede kutter er utrolig. Det startede med en handel om en båd fra Fyn på vej til Limfjorden, der gik i vasken. Køber og sælger satte hinanden stævne i Grenå. Kutteren kom bare ikke afsted igen. Grenå Marina løb forgæves rundt mellem sælger, køber og en tredje mand, som også blev bragt i spil af køber,' indleder havnen på sin hjemmeside om forløbet.

Herefter blev båden udsat for tyveri i efteråret. Få dage senere blev den formentlig bevidst sænket af ukendte gerningsmænd.

'Den 21/10 lå kutteren stadigvæk stabilt ved kaj, men med masser af oliedunke på dækket og i lasten. Den 22/10 om morgenen lå den på havnens bund. Der strømmede olie ud af den. Meget olie. Beredskaberne blev tilkaldt, og de samlede 400 liter spildolie op i løbet af dagen,' skriver marinaen videre om sagen.

Ingen tog ansvar

Båden var nødt til at blive fjernet for at undgå en miljøkatastrofe.

Forsikringsselskabet ville dog ikke æde regningen, og Norddjurs Kommune ville kun dække udgiften på 88.000 kroner til beredskaberne.

Grenå Marina endte med udgifter på samlet 140.000 kroner for at hive båden i land og få den skrottet.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Søren Jongberg, som er formand for Grenå Marina. Han ønsker ikke at uddybe sagen yderligere.