Flyeksperter finder mulig forklaring på Boeing-flystyrt

Undersøgere er fredag nået til en foreløbig konklusion om et Boeing 737 MAX' styrt i Etiopien med 157 om bord. Et antistalling-system blev aktiveret, kort før flyet ramte jorden.

Det skriver avisen Wall Street Journal, som citerer folk, der er blevet orienteret om sagen.

De amerikanske flyeksperter har gennemgået data fra flyets to sorte bokse på det helt nye fly.

Flyet fra Ethiopian Air styrtede 10. marts nogle minutter efter start fra Addis Abeba.

I næste uge ventes en foreløbig rapport om det fatale styrt, som har kostet den amerikanske flyfabrik Boeing dyrt. Ikke mindst fordi et tilsvarende helt nyt Boeing 737 Max fra Lion Air i oktober styrtede kort efter start i Jakarta, Indonesien.

Alle 189 om bord mistede livet.

Her har eksperterne, der har efterforsket styrtet i Jakarta, også haft fokus på det nye antistalling-system. Det kendes som MCAS.

Onsdag oplyste Boeing, at det planlægger at forbedre det elektroniske system med en opdatering af flyenes software. Det skal forhindre, at MCAS aktiveres i de forkerte situationer.

Stalling opstår, når et fly mister opdrift på grund af for ringe fart. Det får flyets snude til at slå opad. Det skal øjeblikkeligt forhindres, for at flyet ikke skal styrte.

737 MAX er Boeings topsælgende fly. Det blev lanceret i 2017, og flyfabrikken har ordrer på flyet til en værdi af over 500 milliarder dollar (3325 milliarder kroner). Men usikkerheden i branchen og blandt forbrugere kan komme til at koste Boeing meget dyrt.

Ulykken i Etiopien har betydet, at Boeings 737 MAX holdes på jorden over hele verden, indtil flyfabrikken kommer med en god forklaring på ulykken, og hvad man vil gør ved det.

Flyselskaberne har dog lov til at flyve med Boeings fly fra lufthavn til lufthavn uden passagerer.

Boeing siger, det har sammensat et træningsprogram for piloter, der skal flyve 737 MAX. Det bliver obligatorisk at tage en prøve.