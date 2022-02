Flyenes King Kong landede i Danmark

Flyspotterne stod på nakken af hinanden for at få den bedste udsigt til giganten

Det har vakt stor begejstring for danske flyentusiaster, at verdens største fragtfly, Antonov An-225 Mriya, fredag aften landede i det midtjyske.

Direktør i Spedman Global Logistics, Flemming Jacobsen siger, at det er et imponerende syn, når flyet 'åbner næsen' og kører fragt ud. Foto: Anders Brohus

Ekstra Bladets fotograf Anders Brohus har lørdag mødt to flyspottere af de mere end 1500 spottere og entusiaster, der har lagt vejen forbi Billund Lufthavn siden i går.

Jan Bro og Simon Skjærlund Johansen er ovenud begejstrede for at se flyenes svar på King Kong i Billund.

– Det er en flyvende håndboldhal, som jeg glæder mig til at komme ind i, siger Jan Bro.

Og Simon Skjærlund Johansen hæfter sig ved det enorme vingefang – for nu at nævne noget.

Der findes kun et eksemplar af denne type fly i verden. Foto: Anders Brohus

Ifølge direktør i Spedman Global Logistics Flemming Jacobsen er det første gang, kæmpen lander i en kommerciel dansk lufthavn, og det er naturligvis forklaringen på den enorme interesse.

Han peger på det imponerende syn, når maskinen ’åbner næsen’ og kører sin fragt ud.

Antonov An-225 Mriya landede kl 23.30 fredag aften for at aflevere 2,5 millioner selvtest-kits, og mastodonten forlod Jylland igen lørdag først på eftermiddagen.

Flyet har seks motorer, er 84 meter langt, måler 18,1 meter i højden og har et vingespænd på 88,4 meter. PT findes der kun et eksemplar af denne type fly i verden. Flyet har en såkaldt takeoff-weight på 640 ton, skriver luftfartsmediet Check-In.

Til sammenligning måler et Boeing 737-800, som er et af de mest normale passagerfly, 37,5 meter i længden, mens det har et vingefang på 35,8 meter.

Flyspotterne har kronede dage. Foto: Anders Brohus

Billund Lufthavn har særlige pladser til flyspottere, som giver et godt overblik, når flyene lander og letter.

Marketingchef i Billund Lufthavn, Jesper Klausholm, der også er begejstret, siger til dr.dk:

– Når man er lidt flyentusiastisk, så bare dét at det er verdens største der kommer forbi. Den er kæmpestor, det vil alle kunne se.