Flygigant aflyser 33.000 afgange

Et faldende antal bookinger og stigende omikron-smitte sender den tyske flygigant Lufthansa i knæ, fortæller administrerende direktør

Bedst som flyselskaberne troede flytrafikken var på vej tilbage, må flere flyselskaber igen se corona spænde ben for deres flyvninger.

Lufthansa melder sig nu i koret, og den tyske flygigant er blevet nødt til at aflyse 33.000 afgange i vinterperioden.

Det skriver ARD's Tagesschau.

Topchefen i Lufthansa, Carsten Spohr, skyder skylden på stigende smitte med omikron og piloter, der sygemelder sig.

- Fra midten af ​​januar til februar ser vi et kraftigt fald i bookinger. I vinterflyveplanen er vi nødt til at skære omkring 10 procent af vores flyvninger, siger han ifølge ARD's Tagesschau.

Det er resultatet af manglende passager fra flymastodontens hjemmemarkeder, herunder Tyskland, Schweiz, Østrig og Belgien.

I realiteten burde endnu flere flyvninger være blevet aflyst, men ifølge Carsten Spohr bliver Lufthansa nødt til at gennemføre 18.000 unødvendige flyvninger for at beholde deres start- og landingsrettigheder, hvorfor han i samme ombæring har kritiseret EU-reglerne.

Sygdom blandt piloter

Det er ikke kun Lufthansa, der kæmper med et stigende antal sygemeldinger.

Forleden meldte SAS ud, at selskabet som følge af sygdom blev nødt til at aflyse en stribe afgange. Tirsdag var omkring 20 afgange fra Danmark, Sverige og Norge aflyst, mens 40 afgange var aflyst onsdag.

Pressechef i SAS, John Eckhoff, beklagede i den forbindelse, at flere passagerer ikke kommer af sted på deres planlagte julerejse.

- Det er meget ulykkeligt, og det beklager vi virkelig, men vi er som resten af samfundet ramt af corona, sagde pressechefen til den svenske tv-station SVT.

SAS aflyste ruter til og fra byer som København, Stockholm, Oslo, London og New York.

--------- SPLIT ELEMENT ---------