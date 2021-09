Flygigant forudser lavere billetpriser

Europas største flyselskab, Ryanair, har fundet melodien hurtigere end sine konkurrenter.

Til oktober forventer det irske lavprisselskab, at kapaciteten vil være på samme niveau som før coronakrisen, skriver Finans.

Forudsætningen for at flyve mod bedre tider er dog, at pandemien ikke blusser op igen, hvilket kan medføre yderligere restriktioner.

Men tomme sæder vil presse priserne, lyder det fra topchef i Ryanair Michael O’Leary.

Han forudser, at 15-20 procent at sæderne vil være tomme, mens samme tal lød på 7-8 procent før pandemien lagde flybranchen ned.

- I løbet af vinteren vil billetpriserne begynde at stige, men de vil fortsat være lavere end før Covid-19.

- Vi forventer ikke, at priserne vil være tilbage til det tidligere niveau før i sommeren 2022, siger han.

Luft under vingerne

I august fløj selskabet med en kapacitet på 80 procent sammenlignet med samme måned i 2019.

Til oktober forventer Ryanair at kunne udbyde samme antal pladser som for to år siden.

Ryanair har igen fået luft under vingerne, og det er kun den ungarske konkurrent Wizz Air, der har formået at holde trit med Ryanair.

Ryanair opruster desuden, da flyselskabet har bestilt 210 Boeing 737 MAX fly med 197 sæder, skriver Finans.

