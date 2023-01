Flygigant sagsøger den norske stat

Flyselskabet Norwegian forsøger at slippe for at betale et klimagebyr

Det norske flyselskab Norwegian har valgt at sagsøge den norske stat.

Det sker, efter at det norske klima- og miljøministeriet i december pålagde flygiganten at betale 280 millioner danske kroner i gebyr, fordi Norwegian ikke har levet op til landets klimakvoter i 2020.

Det skriver Finans.

Norwegian vil forsøge at slippe for at betale det store gebyr, for ifølge flyselskabet skyldes de manglende klimakvoter, at blandt andet coronapandemien forårsagede en dyb krise.

Den forklaring køber klima- og miljøministeriet dog ikke.

- Vi fastholder Miljøstyrelsens beslutning om, at Norwegian Air Shuttle skal betale et gebyr for manglende levering af klimakvoter. Det faktum, at Norwegian blev rekonstrueret i 2020 og 2021, fritager dem ikke for denne pligt, har klima- og miljøminister Espen Barth Eide udtalt til E24 ifølge Finans.

I december stadfæstede den norske stat dommen. Norwegian fik dengang 14 dage til at betale de svimlende 280 millioner kroner, men anmodede i stedet om at få udsat betalingen.

Anmodningen blev mødt med et afslag, og det er altså det, der nu har fået flyselskabet til at stævne den norske stat.