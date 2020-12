Flygtning gav 10.000 til julehjælp

Det hører til sjældenhederne, at private danskere graver dybt i husholdningsbudgettet og giver i tusindvis af kroner til Dansk Folkehjælps årlige julehjælpsindsamling. Thuvarakan Kandasamy er én af disse sjældenheder.

Den 39-årige familiefar fra Trige ved Aarhus har doneret hele 10.000 kroner til årets indsamling, og han har ikke fortrudt sin gavmildhed ét sekund, tværtimod.

- Jeg har selv oplevet, hvad det vil sige at blive modtaget med åbne arme, hjælp og støtte, og det har altid siddet i mig, at julen er noget ganske specielt for de fleste danskere, siger Thuvarakan Kandasamy - også kaldet Tue af venner og kolleger - og skeler til sin 10-årige datter, Harisha.

- Det var hende, der en aften fik min kone og jeg på disse tanker. Vi har jo trods alt både bolig og bil og mangler ikke noget, tilføjer Tue, der kom til Danmark som femårig i 1986 med sine forældre på flugt fra en langvarig borgerkrig i Sri Lanka, som siden fik familien til at slå så dybe rødder, at de aldrig vendte tilbage.

Forældrenes hinduistiske baggrund forhindrede ikke Tue og siden hans lillesøster i at komme til at holde af julen på den danske måde.

- Jeg husker det fra min barndom som en tid med varme, venskaber, glæde og sammenhold. Det vil vi gerne bidrage til, at så mange som muligt får mulighed for at opleve, det fortjener alle børn, forklarer Tue.

Gav også til andre

Med sit arbejde hos Keolis og Aarhus Letbane - dels som togfører og kørelærer, dels som styringsmedarbejder i kontrolcentret - kører livet i mere end én forstand på skinner for Tue, der besluttede at donere de 10.000 kroner til Dansk Folkehjælp, da han og hustruen, Denishta, havde fået i alt 17.000 kroner udbetalt i indefrosne feriepenge. Det resterende beløb over de 10.000 beholdt de heller ikke selv, men gav i stedet tre cirka lige store beløb til Børnecancerfonden, Dansk Røde Kors og Unicef.

- Da jeg kom til Danmark, hjalp en frivillig, dansk kontaktfamilie os med stort og småt. Jeg tror, det var igennem dem, at jeg lærte værdien ved at hjælpe andre. Siden har jeg altid gerne villet give noget tilbage, fordi jeg ved, hvor meget det betød for min familie at kunne leve i frihed og tryghed i et land med demokrati og fri adgang til uddannelse.

Tue sammen med sin hustru, Denishta, og datteren Harisha på 10 år. Familien har en stor stjerne hos Dansk Folkehjælp, efter at de gav intet mindre end 10.000 kroner til julehjælpsindsamlingen i år. Foto Ernst van Norde

Thuvarakan Kandasamy ved godt, at han ikke kan redde hele verden, men det gør ikke glæden ved at give mindre.

- Man kan hjælpe andre på mange forskellige måder, og jeg ser ikke ned på nogen, der ikke giver ud af deres egne penge. Det er folks egen sag, hvad de vil bruge deres penge til, men for mig er det en glæde, og i min verden kan man gøre noget godt for andre på flere forskellige måder, hvis man har økonomisk eller mentalt overskud til det, siger Tue.

Godt jeg ikke er kommet nu

Oveni gaven på 10.000 undersøgte han også muligheden for af egen lomme at arrangere en julefrokost for en gruppe hjemløse, men coronarestriktionerne satte en stopper for den plan.

I stedet for at agere som en virkelighedens julemand har Tue ikke tanker om at tage det næste skridt og gå ind i politik for ad den vej at få en realistisk chance for at være med til at præge fordelingspolitikken i det samfund, hvor han altid har stemt på Socialdemokratiet.

- Lige på det her område er jeg nok mere i Enhedslistens lejr, men Socialdemokratiet er alligevel det parti, jeg deler flest holdninger med. Det ville være for krævende at gå ind i politik for en aktiv mand som mig, der har to børn og spiller fodbold i fritiden.

- Heldigvis kan man støtte de svageste på andre måder end ved at være politiker, tilføjer Tue, der trods sin generelle taknemlighed for at være blevet en del af det danske samfund også har øje for medaljens bagside.

- Flygtninge- og indvandrerdebatten er blevet meget skinger, og jeg er glad for, at jeg kom hertil i 80´erne og ikke i dag.

Dobbelt glæde

Ifølge generalsekretæren i Dansk Folkehjælp, Klaus Nørlem, er det 'uhyre sjældent', at en privat person donerer 10.000 kroner af egen lomme.

- Det er meget specielt, og der er langt imellem, at vi ser det. De fleste private giver 50 eller 100 kroner, siger Klaus Nørlem og fortsætter:

- Derfor er glæden også dobbelt så stor, når vi oplever sådan en håndsrækning.

Generalsekretær i Dansk Folkehjælp, Klaus Nørlem, var for uger tilbage usikker på, om coronakrisen ville få negativ eller positiv indflydelse på årets julehjælpsindsamling. Foto Stine Tidsvilde

Bekymringen for, at corona i år ville lægge en dæmper på lysten til at give, har vist sig at være ganske ubegrundet - både i forhold til mindre og større beløb fra virksomheder og private. Indsamlingsrekorden på 14.8 millioner kroner fra i fjor er overgået for flere dage siden, og der står nu knap 16.6 millioner kroner på bundlinien et par dage inden deadline.

- Politikerne har talt meget om begrebet samfundssind. Det er den her donation fra Tue et fornemt eksempel på, siger Klaus Nørlem.

