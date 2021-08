Flygtninge-kaos i Afghanistan: En helt anden situation

I Afghanistan har der i årtier været millionvis af mennesker på flugt, og det gør situationen i det krigshærgede land helt unik. Intet andet land i verden er som Afghanistan, når det gælder flygtninge.

Derfor er situationen også unik og meget anderledes, i forhold til den vi oplevede i forbindelse med borgerkrigen i Syrien.

Det fortæller talsperson for UNHCR i norden Elisabeth A. Haslund til Ekstra Bladet .

Ifølge Elisabeth A. Haslund er over en halv million mennesker internt fordrevet i Afghanistan, og det er den længst varende flygtninge-situation i verden. Det gør situationen unik.

- Det er vigtigt for mig at have nogle forbehold med. Situationen lige nu udvikler sig hele tiden, så vi ved ikke, hvad der kommer til at ske, men når man kigger på de seneste år, så er der ikke blevet registreret større udsving af afghanske flygtninge i Europa, siger Elisabeth A. Haslund til Ekstra Bladet.

Hun fortæller samtidig, at langt størstedelen af de afghanske flygtninge er enten internt fordrevne eller har fået ophold i naboelandene..

- Iran og Pakistan huser over 90 procent af alle de afghanske flygtninge. Ved udgangen af december 2020 var der tale om lidt over 2,2 millioner mennesker. Lagt sammen med de internt fordrevne er næsten tre millioner afghanere på flugt, siger hun til Ekstra Bladet.

Af de internt fordrevne er 80 procent af flygtningene kvinder eller børn.

Langt fra motorvejen

Elisabeth A. Haslund understreger, at de i sagens natur er umuligt at spå om fremtiden, men det har tidligere været sådan, at der ikke er kommet store strømme af afghanske flygtninge til Europa.

- Alt kan ske hurtigt, men nabolandene bærer langt de største ansvar. Derfor er vores appel også til nabolandene og det internationale samfund generelt, at de holder grænserne åbne. Det er kritisk, og vi er ret bekymrede.

- Der er tale om en humanitær nødsituation med potentielle brud på basale menneskerettigheder. Især rettet mod kvinder og afghanere, der har arbejdet for den tidligere regering og deres internationale samarbejdspartnere, siger Elisabeth A. Haslund.

Eva Flyvholm vil have afghanske flygtning til Danmark. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

EL: Skal tage imod dem

Ifølge Enhedslisten har Danmark nu en moralsk forpligtelse til at tage imod flygtninge, hvis der bliver behov for det.

- Som part i krigen bærer Danmark et stort menneskeligt ansvar, både for dem, men også for de tusindvis af andre mennesker der lige nu er i fare for Talibans angreb, og derfor skal Danmark også åbne op for asyl til flygtninge fra Afghanistan, siger Enhedslistens udenrigsordfører Eva Flyvholm.

Men den køber Dansk Folkepartis Peter Skaarup ikke.

Vi vil gerne støtte tolke og andre afghanske ansatte, der har hjulpet danske styrker og diplomater. Men vi kan ikke bare give en blankocheck til at tage rigtig mange mennesker til Danmark med det resultat, at de formentlig bliver hængende her resten af deres liv, siger han til Berlingske.