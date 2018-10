Flykonkurs ødelægger fodboldrejse: - Jeg fik sgu en rigtig røvhulsfølelse

Sammen med 28 andre oldboys, skulle 46-årige Troels Kjær onsdag morgen have siddet i et fly på vej til Malaga til den årlige fodboldtur, men det kan de nu skyde en hvid pil efter.

- Det er fandeme pisse ærgerligt, og så er det pænt sagt. Nu ramler det hele bare, siger Troels Kjær, 46-årig fodboldveteran fra Ringsted Idrætsforening.

Glædet sig i et år

På grund af flyselskabet Primera Airs konkurs er både flybillet og - vigtigst af alt - en uge i fantastisk selskab, forsvundet. De knap 30 gæve veteraner mellem 41-74 år havde i over et år sparet sammen og glædet sig til en uges kvalitetstid i Malaga, hvor de skulle spille fodboldturneringer mod hinanden, spise god mad og nyde solen under varmere himmelstrøg.

- Vi havde glædet os helt vildt til, at vi skulle afsted. Siden vi planlagde det til vores julefrokost sidste år, har vi gået og planlagt det hele ned til mindste detalje. Mange af os er jo godt oppe i årene og pensionerede. Det er ikke alle, der lige har råd til at betale 3000-4000 kroner på ny igen, siger Troels Kjær, som har stået for planlægningen af turen.

(Artiklen fortsætter under billedet)



Oldboysholdet fra Ringsted Idrætforening kalder sig i daglig tale for 'Veteranerne'. De træner hver tirsdag og torsdag hele året. Billedet er fra en af deres tidligere årlige fodboldture. (Privatfoto)

Røvhulsfølelse

Troels sad og spillede ludo med sine børn, da han fik nyheden om flyselskabet fra en af sine holdkammerater.

- Da han ringede, tænkte jeg bare 'for fanden han må lave sjov'. Men da det gik op for mig, at det var virkelighed, måtte jeg synke en ekstra gang. Så var det som om, at jeg blev helt tom indeni, og så fik jeg altså bare en rigtig røvhulsfølelse, siger Troels Kjær og uddyber, at han vil gøre stort set alt, for at finde en løsning på holdets transportproblemer.

- Jeg vil kæmpe til sidste blodsdråbe. Holdet betyder så meget for os. På vores hold er der ingen, der stopper, her holder man kun pause, for hvis man stopper, så dør man - det er vores erfaring, siger Troels Kjær om vigtigheden af fællesskabet på holdet.

Søger rigmand

Troels har det seneste døgn med næb og klør forsøgt at finde alternative metoder for de 29 mand, men uden held.

- Nu mangler vi bare en rigmand, der vil have selskab af os friske fyre i sit privatfly. Vi er klar til at gøre hvad som helst, ja sågar havearbejde, griner Troels.

