Flypassager i panik over skilt

'Welcome To Luton' står der med klare, hvide bogstaver 60 meter henover et stort, åbent område tæt på lufthavnen.

En sød, uskyldig velkomsthilsen, havde det ikke været for det faktum, at skiltet er sat op ved Gatwick Airport - knap 100 kilometer fra Luton.

Flere på Twitter har siden skrevet, at de var lettere forvirrede kort før ankomsten, mens passageren Abbey Desmond fortæller, at hun blev 'panikslagen'. Det skriver BBC.

Fly på vej til at lande i Gatwick. Ritzau Scanpix

Youtuberen Max Fosh, der har 923.000 følgere, som er vant til at se ham lave den slags narrestreger, har siden erkendt, at det er ham, der står bag joken.

Det gjorde han i BBC Radio, hvor han også undskyldte, hvis nogen var blevet seriøst chokerede over det.

Han fortalte blandt andet, at han har fået en besked fra en kvinde, der blev meget bekymret, fordi hun havde sin bil parkeret ved Gatwick.

Ægtepars grund

Max Fosh fik idéen fra lignende jokes i Australien og USA.

'Det er mit arbejde at lave videoer, og mine video handler altid om at lave fjollede ting og give folk et smil på læben. Jeg er glad for, at mit stunt blev godt modtaget, lød det fra youtuberen i radioprogrammet.

Efter at have gået fra dør til dør og banket på hos folk, der havde en stor grund i nærheden af Gatwick og Heathrow lufthavn, lykkedes det ham endelig, da et ægtepar havde et 80 meter aflangt, stort område, de ikke benyttede.

Her har han placeret de kæmpe bogstaver, som han har fået tilladelse til må ligge der i seks uger. Så hvis du flyver til Gatwick, så 'kig ud af det venstre vindue, så burde du kunne se det 90 sekunder før landing', siger Max Fosh.