Flypersonale på knæ for regeringen

Mens SAS endnu ikke har meldt ud, hvad der skal ske med flypersonalet, har Norwegian sendt 5000 hjem og aflyst 5000 flyafgange.

Imens forsøger flybranchens personale at sikre fremtiden for luftfartens ansatte.

Konkret har Flyvebranchens Personale Union (FPU), der er fagforening for piloter og kabineansatte var i direkte kontakt med regeringen i forsøget på at sikre hjælp til de ansatte.

- Det her handler om tusinde stillinger og en branche, der er så afgørende en del af samfundets funktion og økonomi. Derfor har vi rettet henvendelse til Transportministeren og Erhvervsministeren. I henvendelsen gør vi det klart, at branchen har brug for en livslinje nu og her, siger Thilde Waast, formand for FPU, i en skriftlig meddelelse sendt til Ekstra Bladet, hvori hun uddyber:

- Fokus er på likviditet og tryghed nu her. De ansatte har brug for en sikring af deres livsgrundlag og dermed økonomisk hjælp fra regeringens side. Det handler om mange tusinde stillinger og en branche, der er så afgørende en del af samfundets funktion og økonomi.

Hun er helt med på, at det handler om at få smitten inddæmmet, men hun gør også opmærksom på, at det er vigtigt at sikre personalet.

Branchen er generelt hårdt ramt, fordi en lang række lande har forbudt flyvninger. Blandt andet har USA indstillet alle flyvninger fra Europa.

Norwegian sender 5000 medarbejdere hjem