Flyselskab forlanger kønsneutral tone: Fremover er det forbudt at sige 'gutter' og 'mor og far'

30.000 ansatte i det australske flyselskab Qantas har fået nye retningslinjer, som skal forhindre folk i andet end heteroseksuelle forhold i at føle sig uden for

Det australske luftfartselskab Qantas har instrueret sit personale i ikke længere at bruge udtryk som 'gutter', 'mor og far', 'mand' eller 'kone'.

Desuden har mandlige besætningsmedlemmer fået besked om ikke at afbryde kvindelige kolleger på en bedrevidende og nedsættende måde.

Det skriver flere australske og britisk-sprogede medier. Herunder The Independent.

Cirka 30.000 ansatte har modtaget de nye retningslinjer i den seneste informationspakke, som mandskabet har fået som led i selskabets 'føl dig velkommen-måned'. Baggrunden for den nye form for kommunikation indbyrdes mellem de ansatte er, at de tidligere udtryk kan 'styrke opfattelsen af, at folk altid lever i heteroseksuelle forhold'.

- Hvis man altid bruger udtrykket 'mor og far' om forældre, kan det få mange familier til at føle sig forbigået. Det gælder både familiestrukturer, hvor det er to personer af samme køn, som udgør forældreparret, og det gælder for enkelt-forælder-familier.

- Ord som 'elskede', 'skat' eller 'mus' kan også støde, selv når de bruges i den bedste hensigt. På arbejdspladsen er det bedst at undgå sådanne udtryk, lyder det i noget af det materiale, som personalet har fået tilsendt.

Mænd bør være ekstra opmærksomme

Mandlige ansatte er blevet bedt om at forsøge at undgå at afbryde kvinder på en bedrevidende eller nedsættende måde, ligesom de også opfordres til ikke at tale i munden eller hen over hovedet på kvinder.

Desuden advares de ansatte mod at bruge det engelske ord 'mankind' om menneskeheden, da det retteligt bør hedde 'humanity' for at undgå, at ordet 'man' (engelsk for mand) forfordeler manden frem for kvinden.

Og når der tales til en større gruppe, er personalet blevet instrueret i at undgå at sige 'gutter'. I stedet bør de sige 'folkens' eller 'gruppe'.

I stedet for 'mand' eller 'kone' i ægteskabelige relationer bør ansatte fremover holde sig til udtrykket 'partner'.

De nye instruktioner går så vidt som til at fraråde ansatte at bruge udtrykket 'bosætningen' eller 'koloniseringen', når de måtte tale om britiske tilflyttere, der kom til Australien i 1700-tallet. Ansatte bedes for eftertiden om at sige 'invasionen' eller 'besættelsen' for på en korrekt måde at gengive, hvad der foregik, da den australske urbefolkning - de såkaldte aboriginals - blev fortrængt fra deres besiddelser.

Håber på intern diskussion

En talskvinde fra luftfartsselskabet siger til Sydney News, at de nye retningslinjer er udviklet i samarbejde med Mangfoldighedsrådet i Australien. Det er luftfartselskabets opfattelse, at de er beregnet til at sætte gang i en intern diskussion om, hvordan sprogvalg kan være med til at fortælle noget om, hvor velkommen man kan føle sig på en arbejdsplads.

Tidligere premierminister i Australien, Tony Abbot, er ikke begejstret for informationspakken og siger, at der er tale om 'politisk korrekthed, der er gået alt for vidt.'

Hvad med 'cockpit' og 'Bangkok'?

Nyheden om de nye kommunikationsmåder i luftfartselskabet har også nået de sociale medier. Flere morer sig tilsyneladende kosteligt over de nye udtryk, som man risikerer at møde.

'Har Qantas så også tænkt sig at finde et nyt ord for cockpit, spørger Michael Tiyce på Twitter.

Hey will #Qantas now have to rename the cockpit #auspol — Michael Tiyce (@MichaelTiyce) 5. marts 2018

'Og hvad har man tænkt sig at gøre med ruten til Bangkok', skriver han videre.