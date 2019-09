Flyselskab i kæmpe strejke: Sådan rammes danske passagerer

Igen i dag forventes flyvninger med British Airways at være aflyst til og fra Heathrow

Afgange til og fra Heathrow med British Airways forventes at være aflyst igen i dag. Det bekræfter både Billund og Kastrup Lufthavn. Det skyldes en omfattende strejke blandt piloterne i selskabet. Selskabet oplyser også, at man tilbyder fuld refundering af købte billetter eller gratis ombooking.

Piloternes fagforening BALPA (British Airline Pilots' Association, red.) fortæller, at deres medlemmer strejker, fordi de vil have mere i løn.

Piloter fra British Airways har varslet strejke i 48 timer fra den 9. til den 10. september samt den 27. september.

Hold øje med hjemmesiden

Det er første gang nogensinde, at British Airways-piloter strejker, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Strejken kommer, da det ikke er lykkedes selskabet at nå til enighed om en aftale med piloternes fagforening.

- Efter mange måneders forsøg på at løse striden, så er vi ekstremt kede af, at det er endt sådan her, siger British Airways i en udtalelse ifølge AFP.

Kenni Leth, pressechef i Københavns Lufthavn, siger, at de forventer, at strejken fortsætter i dag, som British Airways oprindeligt annoncerede. Men i tilfælde af ændringer anbefaler de alle rejsende at holde øje med British Airways' hjemmeside.

Hos Billund ser British Airways-afgange til og fra en række andre destinationer ud til at foregå på normal vis. Det drejer sig blandt andet om fly til og fra London City, Düsseldorf, Manchester og Oslo.

Opdateres...