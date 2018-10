Flyselskab konkurs: Lang næse til tusindvis af danskere som venter på erstatning

Har du købt billetter igennem Primera Air, eller er du berørt af sagen på andre måder, så tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms til 1224.

Hvad der til at begynde med lod til at være en kæmpe sejr for tusindvis af danske kunder hos flyselskabet Primera Air, lader nu til at ende med at blive til en lang næse.

Selv om Primera Air i mange tilfælde har anerkendt, at de skylder kunder penge for forsinkelser og aflysninger, så bliver det nu op til selskabets kurator under konkursbehandlingen at vurdere, om der skal falde en skilling af eller ej.

Spørger man direktør og cand. jur. i den juridiske virksomhed Flyhjælp med speciale i netop flyforsinkelser, Gustav Thybo, så er der ikke meget håb tilbage.

- Alle får rigtig svært ved at få erstatning nu. Udsigterne til at få erstatning fra et konkursbo er ringe. Jeg ved af tidligere erfaring, da selskabet Air Berlin gik konkurs, at der ikke var noget til de par tusinde kunder, som ellers var berettiget. Flypassagerer stilles ikke ret højt i prioriteringsrækkefølgen, når konkursboet gøres op, siger Gustav Thybo til Ekstra Bladet.

Mangler 12,6 millioner

Flyhjælp har hjulpet 4420 danske kunder hos Primera Air. De stod til samlet at få 12,6 millioner i erstatning. Gennemsnitligt var der altså tale om 2850 kroner pr. passager.

Se også: Flyselskab: Vi går konkurs til midnat

Selskabet Flyhjælp har hjulpet med det juridiske, og det har været aftalt, at Flyhjælp også skulle have en kompensation fra hver enkelt kunde. Den kompensation må Gustav Thybo også skyde en hvis pil efter.

- Det er en kalkuleret risiko, vi løber. Vi er naturligvis godt klar over, at nogle flyselskaber vil nå at gå konkurs, inden vi får erstatningen udbetalt, siger Gustav Thybo.

Har været i fogedretten

Ifølge Thybo har Primera Air i foråret og henover sommeren afdraget 750.000 kroner om måneden til Flyhjælp. Men udbetalingerne stoppede i august og september.

Det fik Flyhjælp til at indstævne Primera Air for fogedretten.

- I fogedretten har vi tidligere foretaget udlæg i Primera Airs fly, som har betydet, at vi har haft mulighed for at beslaglægge og sætte fly på tvangsauktion, siger Gustav Thybo, som nu godt kan lægge to og to sammen.

- Vi har været i dialog med Primera Air om, hvorfor de stoppede med at afdrage. Men vi har ikke kunnet få nogle svar.

Gustav Thybo fortæller, at Primera Air var det flyselskab, som skyldte flypassagerer næstflest penge kun overgået af selskabet Norwegian.

Ud over Flyhjælp har en række andre juridiske virksomheder hjulpet danske flykunder med at få erstatninger. Det samlede antal danskere, som derfor nu formentlig snydes for erstatningskroner, er derfor forventeligt en del højere end de 4420 kunder, Flyhjælp har hjulpet.