Flyselskab nægter at opfylde krav: 'Fuldstændig urimeligt'

Heathrow lufthavn bad flyselskaber om at stoppe med at sælge yderligere billetter over sommeren. Emirates kalder kravet 'urimeligt og uacceptabelt'

Emirates afviser Heathrow lufthavns krav om at stoppe med at sælge flere sommerbilletter.

Flygiganten mener, at lufthavnen i London nu står over for 'en 'airmageddon'-situation på grund af deres inkompetence og manglende handling'.

Det skriver BBC.

Sagde stop

Heathrow tog tidligere på ugen konsekvensen af den seneste tids rejse-kaos, som har medført lange køer, aflysninger og manglende bagage i lufthavnen.

Derfor indførte lufthavnen et dagligt loft over antallet af passagerer på 100.000 frem til 11. september. Samtidig bad Heathrow flyselskaberne om at stoppe med at sælge yderligere billetter over sommeren for at sikre, at loftet ikke overskrides.

- Vi anerkender, at dette vil betyde, at nogle sommerrejser enten vil blive flyttet til en anden dag, en anden lufthavn eller blive aflyst, og vi beklager over for dem, hvis rejseplaner er berørt, udtalte John Holland-Kaye, der er administerende direktør i lufthavnen, i den forbindelse.

Emirates langer ud efter Heathrow. Foto: Damien Meyer/Ritzau Scanpix

Afviser krav

Men den melding vil det Dubai-baserede flyselskab ikke finde sig i. Emirates oplyser, at de fik 36 timer til at begrænse antallet af passagerer, mens de samtidig blev truet med juridiske konsekvenser, hvis de ikke opfyldte kravet.

'Det er fuldstændig urimeligt og uacceptabelt, og vi afviser disse krav,' lyder det i en udtalelse fra flygiganten.

Kritikken af lufthavnen stopper ikke der, og Emirates beskylder Heathrows krav for at være grebet ud af den blå luft.

'De ønsker at tvinge Emirates til at nægte pladser til titusindvis af rejsende, der måneder forinden har betalt og reserveret deres længe ventede pakkerejser eller rejser for at se deres kære,' udtaler flyselskabet.

Forsvarer beslutning

Lufthavnen forsvarer deres beslutning med, at deres passagerloft fortsat er væsentligt højere end for eksempel Schiphol i Amsterdam, der har et loft på 64.000 rejsende dagligt.

'Det ville være skuffende, hvis et flyselskab i stedet for at arbejde sammen ville sætte profit foran en sikker og pålidelig rejse,' lyder det i et modsvar fra Heathrow.

