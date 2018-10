Flyselskab solgte billetter en time før krak: Advokater undersøger tiden op til konkurs

Hvor længe har ledelsen været klar over, at man ikke længere havde råd til at få flyene på vingerne, før man kastede håndklædet i ringen? Det skal kuratorerne den kommende tid granske

Det har kørt på vandrørene igennem nogen tid, at lavprisflyselskabet Primera Air var på vej på røven.

Alligevel solgte det nu vingeskudte selskab flybilletter så sent som en time før, de meddelte, at de ville indgive konkursbegæring.

Det fortæller Ann Hoffmann Laurberg Rasmussen, som knap en time før konkursbomben sprang, købte en enkeltbillet til omkring 1000 kroner til Tyrkiet gennem Primera Airs hjemmeside, til finans.dk. På Primera Airs egen hjemmeside var nyheden om konkursen dateret til den 30. september. Det er et døgn, før man gik ud med meddelelsen i offentligheden, og knap to døgn, før der blev afsagt konkursdekret i skifteretten.

Det kan vise sig at blive et problem for Primera Airs ledelse.

- I konkurs opererer man med noget, der hedder ’håbløshedstidspunktet’. Når man krydser det – når man ved, at driften ikke kan føre til overlevelse – så skal man stoppe, for folk opløber jo, hver gang de bevæger sig, kreditter og kreditorer, som så ikke får deres penge. Og hvis de kommer ud over det tidspunkt og så fortsætter, så er der risiko for, at de selv bliver ansvarlige over for de kreditorer, siger en af konkursboets kuratorer, advokat Morten Jakobsen, til Ekstra Bladet.

Håbløst?

Håbløshedstidspunktet og en række andre omstændigheder op til konkursen 1. oktober er noget af det, som han og de øvrige to advokater, som udgør det udpegede kuratel, skal kigge nærmere på den kommende tid.

- Hvis det er helt evident, at de burde have stoppet tidligere, så kan ledelsen ifalde ansvar og blive ansvarlig for den gæld, der er stiftet efter det tidspunkt, hvor de burde have stoppet. Det er selvfølgelig det næste, vi skal kigge på. Har de fortsat for lang tid. Hvor de skulle have trukket stikket inden da.

- Det er vi slet ikke begyndt at kigge på endnu. Lige nu har vi frygteligt travlt med at få styr på det hele, men på et tidspunkt begynder vi at se på, skulle de i virkeligheden have trukket stikket lidt tidligere.

Det er ikke nogen nyhed, at langtfra alle kunder igennem tiden har været lige glade for at flyve med Primera Air. Selskabet trækker et langt spor af erstatningssager om flyforsinkelser- og aflysninger efter sig, og flere tusinde må efter alt at dømme nu opgive at få de penge, de har ret til.

Stoppede betalinger i august

Alene igennem flyhjælp.dk har 4421 kunder rettet krav mod det nu konkursramte foretagende - det samlede krav udgør 12,6 millioner kroner.

Primera Airs afdrag på 750.000 kroner om måneden til de erstatningsberettigede har siden august været misligholdt, og det vidner langtfra om et selskab i sund udvikling.

- Også det indgår selvfølgelig i vurderingen af, om man på et tidligere tidspunkt burde have indset, at man skulle stoppe, siger Morten Jakobsen.

Rejsekonge med to kasketter

Da offentligheden fik kendskab til flykrakket mønstrede Bravo Tours, som har samme ejer, på få timer en nødplan, så 550 passagerer, der havde købt en pakkerejse, alligevel kunne komme af sted.

Administrerende direktør i Bravo Tours Peder Hornshøj sidder både i bestyrelsen i Bravo Tours og Primera Air, men han afviser at have kendt til den alvorlige situation igennem længere tid:

- Det har været min fornemmelse, at tingene kunne have været bedre, men jeg har ikke haft noget med driften af selskabet at gøre og fik beskeden mandag eftermiddag, siger han til Ekstra Bladet og uddyber, at en medarbejder på et tidspunkt op til konkursmeddelelsen sender et tweet ud om tingenes tilstand.

Ifølge Morten Jakobsen er det ikke som udgangspunkt et problem, at bossen for Bravo Tours, som i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen indtil få dage før flyselskabets konkurs hed 'Primera Travel A/S', har gået med dobbelt bestyrelseskasket:

- Men det, der gør det lidt anderledes, er, at det er to forskellige koncerner. Bravo Tours bruger Primera Air. Og det er selvfølgelig også et forhold, vi kommer til at se på. Hvordan er det foregået mellem dem, for der er personsammenfald, men de er tredjemænd i forhold til hinanden, så det bliver interessant at se, hvad har de egentlig købt og solgt til, siger kurator, som uddyber, at rejseselskabet skal handle på markedsvilkår.

Fly tilbage til ejerne Før Morten Jakobsen og det øvrige kuratel for alvor begynder at granske forholdene i Primera Air op til konkursen har deres første prioritet været at få tilbageleveret de leasede fly, som flyselskabet har benyttet sig af, for at spare konkursboet for så mange penge som muligt. Derfor har der gentagne gange været Primera Fly på vingerne siden konkursbehandlingen blev indledt og al drift blev indstillet. Indtil videre er to maskiner blevet fløjet til Irland - to til Canada. - De mennesker, som ejer flyvemaskinerne, har været ret opmærksomme på at få deres besiddelser tilbage. Sådan en ny airbus, Primera Air har taget levering af, koster over 800 millioner kroner, så det er klart, at ejerne er lidt jumpy med at få fingrene i deres aktiver, siger advokaten, som tilføjer, at: - De har nok fornemmet, at der problemer, så de har været omkring for at sørge for, at der ikke skete noget med deres dokumenter. En sådan flyvemaskine består af selve flyvemaskinen selvfølgelig, men også en hel masse dokumenter, som følger den, fra den bliver født, igennem alle tjek, udskiftning af komponenter osv. De papirer bliver bokset ned i nogle kasser, og uden de dokumenter, kan flyveren aldrig komme op at flyve igen, og så er den værdiløs, siger Morten Jakobsen, som understreger, at flyejerne har været nervøse: - De har også hørt på vandrørene, at det var ved at gå galt, så de har været omkring for at sikre, at deres dokumenter bliver passet ordentligt på. Vis mere Luk

Kuratellet arbejder lige nu på at få overblik over mængden af kreditorer, aktiver og passiver, før de kan begynde at fordele eventuelle penge.

Ikke alle har lige ret

Kreditorerne er dog langtfra ligestillede. I konkursloven skelner man mellem simple og priviligerede krav.

Priviligerede krav skal dækkes før de simple krav. De simple krav dækkes kun, hvis der er midler nok i konkursboet, efter at de priviligerede krav er dækket.

Blandt de priviligerede krav er nogle så mere priviligerede end andre - krav sikret ved pant er for eksempel bedre stillede end de ikke-pantsikrede.

De priviligerede krav omfatter eksempelvis omkostninger vedrørende gæld og konkurs, som opstår under konkursen. Med andre ord er kuratorerne sikret deres salær, hvis altså der er penge nok til dækning af deres arbejde. Længere nede på listen står medarbejderes krav på løn, feriepenge og pension.

I Primera Air-sagen henhører kunder, som har krævet erstatning, under de simple krav.

Kunder, som har købt flybilletter, kan få hjælp af Rejsegarantifonden, som kræver, at billetterne er til flyvninger mellem en dansk og udenlandsk lufthavn. Rejsegarantifonden dækker udgifterne til en ny billet, når du selv har betalt en selvrisiko på 1000 kroner.

Ekstra Bladet arbejder på at få kontakt med ledelsen i det krakkede selskab.

FAKTA: Sådan er du stillet når flyselskabet går konkurs Fra tirsdag er det slut med at flyve med det islandske flyselskab Primera Air, der går konkurs. Flyselskabet aflyser fra tirsdag alle flyafgange - heriblandt flere fra Danmark. Eksempelvis skulle selskabet tirsdag morgen have fløjet fra København til græske Rhodos og spanske Almeria. Hvis du er en af de uheldige, der har en flybillet med selskabet, afhænger erstatningen blandt andet af, om konkursen sker, mens du er på rejse. Her kan du læse mere om, hvordan du er stillet. Hvis konkursen sker, mens du er afsted: * Har du købt din flybillet direkte hos flyselskabet, er du dækket, hvis flyselskabet får konkurs under din rejse. Det eneste krav er, at billetterne er til flyvninger mellem en dansk og en udenlandsk lufthavn. Rejsegarantifonden dækker udgifterne til en ny billet på nær en selvrisiko på 1000 kroner. * Har du købt en pakkerejse dækker Rejsegarantifonden ved konkurs. En pakkerejse skal bestå af mindst to af følgende: Transport, indkvartering eller eksempelvis billeje eller en koncertbillet. Selskabet skal være registreret hos Rejsegarantifonden. * Hvis billetten er købt som del af en sammensat rejse, dækker Rejsegarantifonden i nogle tilfælde. Sammensatte rejser består af mindst to forskellige ydelser, som er købt i forlængelse af hinanden, men betalt hver for sig. Det kan eksempelvis være, at flybilletten er købt hos et selskab, som formidler dig videre til en hoteludbyder. Rejsegarantifonden dækker i dette tilfælde kun for den ydelse, som rejseudbyderen er ansvarlig for og har modtaget betaling for. Hvis konkursen sker, inden du rejser: * Hvis du har købt flybilletten direkte hos selskabet, skal du altid betale en selvrisiko på 1000 kroner, og Rejsegarantifondens formue er afgørende for, hvor meget du kan få i erstatning. Flybilletten skal være til flyvning mellem en dansk og en udenlandsk lufthavn. * Har du købt en pakkerejse, er du dækket af Rejsegarantifonden. Hvis ikke du kan få en tilsvarende rejse, erstatter Rejsegarantifonden beløbet for rejsen. * Hvis du har en sammensat rejse, kan du kun få dækket det løb, som du har betalt for den første ydelse i din rejse. Betalingskort: * Hvis billetten er betalt med eksempelvis mastercard eller maestro, kan banken søge erstatning på dine vegne, hvis flyselskabet går konkurs. * Banken kan ikke hjælpe, hvis du har betalt med et almindeligt dankort. Men hvis du har betalt med visa-delen af dit visadankort, kan du forsøge at få banken til at søge erstatning. Forsikring: * En sidste mulighed er at tjekke din rejseforsikring. Det kan være, at den dækker, når flyselskaber går konkurs. Kilder: Forbrugerrådet Tænk. Vis mere Luk

