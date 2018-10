Flyselskab: Vi går konkurs til midnat

Har du købt billetter igennem Primera Air, eller er du berørt af sagen på andre måder, så tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms til 1224.

Det islandske flyselskab Primera Air med aktiviteter i både Letland og Danmark indstiller i mandag ved midnatstid al aktivitet og vil tirsdag indgive konkursbegæring.

Det fremgår af en pressemeddelelse på selskabets hjemmeside.

- Det er med stor beklagelse, at vi må orientere jer om, at vi efter 14 år indstiller al aktivitet ved midnatstid 1. oktober 2018 og kommer under konkursbehandling, lyder det i pressemeddelelsen, som er skrevet af selskabets direktion.

- Det er en trist dag for alle ansatte og for passagerer i Primera Air. Selskabet har arbejdet ufortrødent i de seneste par måneder på at sikre en langtidsholdbar løsning for selskabet. Det har ikke været muligt at indgå aftale med vores bankforbindelse om en overgangsordning. Vi har ikke andet valg end at indgive konkursbegæring, lyder det videre.

Efter at Ekstra Bladet har omtalt meddelelsen på selskabets hjemmeside, er den blevet erstattet med en mere kortfattet udgave. I stedet er den oprindelige pressemeddelelse lagt på Primera Airs Facebook-side.

Selskabet er mandag stadig i luften, men det ventes, at alle fly vil blive sat på jorden fra midnatstid.

Mail fra direktør

En mail fra direktør for flyselskabets flyoperationer, Anders Ludvigsson, har dagen igennem cirkuleret på sociale medier. Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få verificeret ægtheden af skrivelsen.

Det har ikke været muligt at få skabt kontakt til nogle fra flyselskabets direktion.

Ifølge Anders Ludvigssons mail er det høje omkostninger til leje af ekstern kapacitet i forbindelse med den forsinkede Airbus-levering, som er en af årsagerne til den finansielle nødlanding. Mailen er angiveligt blevet sendt rundt til selskabets ansatte.

Det har alene kostet op imod 20 millioner euro, eller godt 150 millioner kroner at indleje fly og besætninger fra andre selskaber, lyder det i mailen.

Primera Air har gennem længere tid samarbejdet med rejseselskabet Bravo Tours, og her har man også hørt om udfordringerne.

- Vi har haft rygterne kørende og har endnu ikke modtaget noget officielt. Vi forventer under alle omstændigheder, at vi kan levere varen over for vores kunder, siger Peder Hornshøj, som er administrerende direktør i Bravo Tours, til check-in.dk.

Primera Air råder over i alt 15 fly, og i 2017 var selskabet det tyvendestørste flyselskab i Københavns Lufthavn med 278.794 passagerer, står der på Check-in.dk.

Primera Air har haft 97 destinationer og ifølge deres egne oplysninger fløjet med mere end 400.000 passagerer om året.

