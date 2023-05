Flyselskab vil veje sine passagerer

Air New Zealand vil i juni måned spørge sin passagerer om at blive vejet inden flyvning

Mere end 10.000 internationale passagerer skal i juni måned flyve med Air New Zealand, og hvis det står til flyselskabet, skal de alle vejes, inden de kommer ombord på flyet.

Det skriver The Independent.

Vejningerne skal ske som et led i en undersøgelse hos Air New Zealand, der gerne vil sikre en så 'sikker og effektiv drift af flyet' som muligt.

Den britiske avis har tidligere beskrevet, hvordan det vil øge sikkerheden og mindske klimabelastningen, hvis hver passager bliver vejet.

Frivilligt

I dag laver flyselskaberne et skøn af passagernes samlede vægt.

Air New Zealand forsikrer dog, at det fuldstændig frivilligt for passagerne, om de vil vejes. Samtidig lover de, at vægten vil holdes hemmelig - selv for personalet.

- Vi ved, det kan være skræmmende at træde op på vægten. Vi vil gerne forsikre vores kunder om, at der ikke er nogen synlig skærm nogen steder.

- Ingen kan se din vægt - ikke engang os. Det er fuldstændig anonymt, siger Alastair James, der er specialist i forbedring af lastkontrol hos Air New Zealand.

Vejer alt

Han forklarer videre, at piloten før start skal kende vægten og balancen på det lastede fly.

- Vi vejer alt, hvad der kommer på flyet lige fra lasten til måltiderne ombord og bagagen i lastrummet. For kunder, besætning og håndtasker bruger vi gennemsnitsvægte, som vi får ved at lave denne undersøgelse, siger han.

Vejningerne vil finde sted på udvalgte Air New Zealand-flyvninger fra Auckland International Airport.