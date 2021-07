Flyt hertil: Få over 200.000 kroner

Den italienske region Calabrien planlægger at tilbyde over 200.000 kroner til folk, som flytter til byer i regionen med lave indbyggertal

Flyt til sydens sol og få over 200.000 kroner for det.

Sådan lyder et tilbud fra den italienske region Calabrien ifølge CNN.

Regionen planlægger nemlig at tilbyde personer, som flytter til regionens mindre befolkede byer, 28.000 euro over tre år. Det svarer til omkring 208.000 danske kroner.

Flere krav

Men det er ikke et tilbud, som kommer uden krav.

For det første skal nytilflyttere forpligte sig til enten at starte en forretning - eller at overtage en allerede eksisterende forretning.

Derudover må man højest være fyldt 40 år, og man skal bosætte sig i byen. Som udgangspunkt er det kun i byer, der har omkring 2.000 indbyggere eller færre, at tilbuddet gælder.

Håbet er, at den nye ordning skal kickstarte regionens økonomi og puste nyt liv i de små byer.

Ordningen forventes at blive rullet ud i løbet af de næste uger.

Huse til en euro

Det er ikke første gang, at en italiensk region forsøger at hive indbyggere til sig ved at lokke med pengegaver.

I 2019 tilbød regionen Molise, der ligger i den sydlige del af det centrale Italien, at nytilflyttere kunne få et beløb på omkring 189.000 kroner over tre år for at flytte til regionen.

Tidligere har italienske byer desuden solgt huse til en euro i et forsøg på at tiltrække borgere.