Flytrafik i sommerkaos: Søren Pind raser over SAS-service

De sociale medier er i weekenden svømmet over med rasende udfald fra danskere, som time efter time venter på flyafgange og service hos luftfartsselskabet SAS.

En af de ramte har været Søren Pind. Den tidligere uddannelses- og forskningsminister i Løkkes regering ventede lørdag forgæves i seks stive timer på at komme telefonisk igennem til selskabets bagageservice i forbindelse med en udlandsrejse.

'Nu gider jeg ikke mere. Tak for ingenting', endte han med at tweete efter et kvart døgns ørkesløs ventetid som nummer tre, to og et i den uendelige telefonsluse.

Søren Pind antydede også, at SAS muligvis skjulte for ham, at han i virkelighed hang væsentligt længere tilbage på selskabets venteliste:

'De kunne i det mindste have sagt, at jeg var nummer 3251'.

Nu på 6. time “Du er nummer 1 i køen - der er fortsat ventetid” @sas Nu gider jeg ikke mere. Tak for ingenting. pic.twitter.com/Jhlqk6UzyC — Søren Pind (@sorenpind) 28. juli 2018

SAS er én stor undskyldning

Troels Karlskov, presse-talsmand i SAS, er én stor undskyldning og beklager situationen, da Ekstra Bladet kontakter ham for at få en forklaring.

- SAS og andre europæiske luftfartsselskaber har desværre været ramt af en række problemer, og det kan vi kun beklage overfor vores kunder, siger Troels Karlskov.

SAS-kunder har i weekenden været plaget af lange ventetider på flyafgange samt bagage- og bookingservice. Et par af forklaringerne er generel pilotmangel, ferie-pres på luftrummet og bøvl med ombookninger og tordenvejr i Sverige. Foto: Jens Dresling

Troels Karlskov oplyser, at det sommeren igennem især har været kombinationen af den generelle pilot-mangel i branchen og et ekstraordinært stort pres på den europæiske lufttrafik, som blandt andet har udløst aflysninger og ventetider - også hos SAS.

- Det slår især igennem i weekenderne, hvor vi - og det er vi selvfølgelig glade for - har mange fyldte fly, og det resulterer desværre i, at det tager længere tid at foretage ombookninger for folk. Det rammer hele vores service-netværk, forklarer Troels Karlskov.

Torden lukkede lufthavn

SAS-talsmanden forklarer, at problemerne søndag blev yderligere forstærket af et voldsom uvejr med torden over Arlanda-lufthavnen i Stockholm, som i mere end to timer stoppede al flytrafik.

Kø og ventetid rammer lige nu mange kunder hos SAS. Billedet her er dog taget i forbindelse med travlhed ved sommerferiens begyndelse. Foto: Jens Dresling

Troels Karlskov understreger, at det er højsæson, og at der især i weekenderne kan opstå ventetider, der rækker ud over det normale.

- Det er vi ikke tilfredse med, men jeg lover, at vi gør, hvad vi kan for at løse problemerne, siger Troels Karlskov.

Det har ikke været muligt at skaffe en mundtlig kommentar fra Søren Pind.