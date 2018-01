Flyttede fars grav: Pia har fået et plaster på såret

Sådan går det i dag: Pia Kiilerich har fundet andre måder at mindes sin far på, efter at hun tabte sag om at grave hans urne op

'Evigt elsket. Evigt savnet. Hvil i fred'.

Efterskriften på Pia Kiilerichs fars gravsten er som på mange andre kort og koncis, udtrykker kærlighed, savn og et ønske om fred i det hinsidige.

De seneste år har den afdøde taxachaufførs jordiske rester dog været centrum for alt andet end kærlighed og fred, men en strid mellem hans to sæt børn.

Det førte, som man kunne se i TV2's dokumentar 'Når arven splitter os' mandag aften til, at mandens yngste datter fra første ægteskab, Pia Kiilerich, fik gravet hans urne op og flyttet tættere på hendes hjem i Odense.

Pia Kiilerich ved urnenedsættelsen i Odense. Her fik hendes far ikke lov til at hvile længe. Foto: TV2

Fundet fred

Som programmet viser vendte både Fyns Stift og Kirkeministeriet tomlen nedad, og urnen måtte atter graves op og sendes retur til Munkebo, hvor Pia Kiilerichs halvsøskende havde besluttet, at faren skulle ligge.

- Jeg var selvfølgelig ked af det, men jeg har alligevel fundet en slags fred med det, efter at jeg har stået frem med min historie. Der var en masse ting, jeg ikke havde bearbejdet eller overhovedet tænkt på om min og min fars forhold, som jeg har fået vendt, og det hjælper, siger Pia Kiilerich til Ekstra Bladet.

Hun og hendes halvsøskende er ikke blevet forsonet, og skulle de efter at have set TV2-dokumentaren få lyst til at række hænderne frem mod de tre søskende, de aldrig har kendt, vil den 49-årige kvinde ikke umiddelbart tage imod dem.

- Nej, det tror jeg ikke, siger hun.

Plaster på såret

Til gengæld glæder hun sig over, at nogen tilsyneladende passer hendes fars gravsted i Munkebo.

- Jeg har ikke selv været der. Det har jeg ikke kunnet overkomme, fortæller Pia Kiilerich, som i stedet nytårsaftensdag sendte sin kæreste Henrik på kirkegården med en lille figur:

- Det, Henrik beskriver, er, at der er kommet rigtig mange søde ting på gravstedet. Det er velholdt, og der er små hjerter, som den anden del af min familie må have lagt. Det er rigtig okay for mig og det, jeg gerne ville have, siger Pia Kiilerich, som tilføjer, at hun primært valgte at flytte sin fars grav, fordi hun havde fået at vide, at den anden del af familien ville nedlægge det.

Gravstedet i Munkebo, efter at urnen vendte tilbage. Her har Pia Kiilerichs kæreste Henrik sat en lille engel til højre. Foto: Privat

Derudover har hun fået et plaster på såret af de instanser, som afgjorde, hvor hendes far skulle ligge:

- 29. marts sidste år fik jeg brev fra menighedsrådet i Munkebo. De beklager meget de hændelser, der har været, i forbindelse med flytningen af urnen. Jeg havde jo også fået lov af graveren, som er ansat af kirken. De dækker også udgifterne ved opgravning og flytning på 4394,25 kroner, fortæller Pia Kiilerich.

Gravstedet i Munkebo, før Pia Kiilerich flyttede sin fars urne. Det er sådan, datteren har fundet sin fars grav de få gange, hun har besøgt den her. Med ukrudt og tidsler. Foto: Privat

Snydt for en far

Hun er glad for, at der på den måde bliver sat punktum, for det bekræfter hende i, at hun var i god tro, da hun flyttede sin far.

Pia Kiilerich savner naturligvis stadig sin far og erkender, at der fortsat forestår en større sorgbearbejdelse over det liv, de aldrig rigtig fik sammen:

- Jeg synes, jeg er blevet snydt for noget, jeg burde have haft ret til. Men jeg er blevet klar over de udfordringer, han har stået i. Jeg har talt med min fars bror, som siger, at hans nye kone ikke ville have, at han så sin gamle familie, selv om han gerne ville, siger Pia Kiilerich, som efter eget udsagn så sin far en lille smule i smug i årene efter skilsmissen og frem til hans alt for tidlige død som 56-årig.

Andre symboler

I stedet for efter hans død at besøge hans gravsted, som hun i Odense besøgte en gang om ugen i et halvt år, har hun taget andre metoder i brug til at kunne mindes sin far:

- Pia har skabt nogle andre symboler. Hun tænder lys, som brænder over julen, har en lanterne, som er symbol på faren og har fået lavet et håndtegnet billede af ham ud fra et fotografi. Altså skabt nogle andre ritualer, så hun ikke har brug for at besøge graven i Munkebo, fortæller Pia Kiilerichs 44-årige kæreste, Henrik Hoffmann.

Han har hele vejen bakket Pia Kiilerich op og været ked af, hvor meget situationen har gået hende på.

- Men det har været en god proces, og tingene har lagt sig, siger Pia Kiilerich, som selv tænker meget over, hvad hun efterlader sig, når hun en dag dør.

Sådan så Pia Kiilerichs fars grav ud i påsken 2017, før urnen igen blev beordret opgravet i Odense og flyttet 14 kilometer til Munkebo. Foto: Privat

Skriv testamente

- Man bør skrive et testamente om, hvad man vil efter sin død. Begraves, brændes, lægges i de ukendtes grav osv. osv. Alle mine børn og alle omkring mig ved, hvad jeg skal. Jeg går rigtig meget op i, at folk ved det. Jeg mangler at få det skrevet ned, men det sker også. Det skylder jeg mine børn.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Pia Kiilerichs ældste halvbror, som langtfra ser på gravstriden som sin halvsøster, men afviser at kommentere sagen eller sine synspunkter overfor os.