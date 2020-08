'Flyttede' ind hos svigermor: Eksplosion i sager om SU-fup

På sin 18-års fødselsdag flyttede den studerende sin adresse til svigermor og svigerfars adresse.

Samtidig flyttede den studerendes kæreste sin adresse fra sine egne forældres adresse til fødselarens forældres matrikel.

Men i virkeligheden boede kæresteparret fra det nordlige København fortsat hjemme hos deres respektive forældre.

De havde set deres snit til at omgå SU-reglerne, så de begge kun få udbetalt den mere lukrative sats for udeboende studerende. Et trick, som stadigt flere unge benytter sig af.

SU-satser Vis mere Luk

Øger kontrollen

Det konkrete eksempel er med i den seneste årsrapport fra Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger. Heri konkluderer nævnet, at man har oplevet et boom i lignende sager på hele 44 procent.

'Antallet af sager om tilbagebetaling af differencen mellem hjemmeboende og udeboende SU er steget væsentligt,' skriver Ankenævnet.

Langt flere studerende bliver nemlig knaldet i at snyde sig til udeboende SU, og det fører til flere sager, som skal afgøres af Ankenævnet.

Her begrunder man stigningen i sager med, at SU-styrelsen har øget kontrollen med studerende, som får tildelt udeboende SU.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det er ikke nok dokumentation at sende en kvittering fra MobilePay, hvor der er betalt til en 'Kasper J', når man skal bevise, at man har overført penge for husleje. Foto: Ritzau Scanpix

I mange sager indsender unge studerende blot MobilePay-kvitteringer til SU-styrelsen som dokumentation for, at de har betalt husleje. Her fremgår dog i mange tilfælde hverken, hvem afsender eller modtager helt præcist er.

'Som dokumentation for digital betaling af husleje kræves det blandt andet, at der også indsendes kontoudtog, hvoraf overførslerne fremgår,' lyder reglerne på området.

Det unge kærestepar fra København havde på snedig vis indsendt få kvitteringer fra bagerier og supermarkeder i nærheden af svigerforældrenes bopæl. Men den gik altså ikke.