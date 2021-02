Flyveforbud forlænges til 28. februar

Fortsat er det ikke muligt at flyve til Danmark uden at have en negativ coronatest.

Det oplyser Transportministeriet i en pressemeddelelse.

Forbuddet, der ellers udløb 28. januar, forlænges frem til og med 28. februar 2021.

I praksis betyder det, at man skal fremvise negativ coronatest, der er foretaget 24 timer, inden man går ombord på flyet til Danmark.

- Vi har brug for at fastholde de nuværende restriktioner for at begrænse smittespredningen mest muligt. Især de mere smitsomme varianter kan udfordre vore greb om smitten, og derfor forlænger vi nu flyveforbuddet, så vi sikrer, at de passagerer, der kommer til Danmark, har en negativ test, siger transportminister Benny Engelbrecht i pressemeddelelsen.

Flyveforbuddet gælder alle passagerflyvninger til Danmark fra hele verden. Dog er flyvninger inden for rigsfællesskabet undtaget.

