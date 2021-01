Flyveforbud fra Dubai til Danmark forlænges en uge

Det har siden natten til fredag i sidste uge været forbudt at flyve fra Dubai til Danmark, og nu forlænges indrejseforbuddet med yderligere en uge frem til 2. februar.

Det oplyser Transportministeriet i en pressemeddelelse.

Inden forbuddet kom, skulle man kunne fremvise en negativ coronatest inden udrejse fra Dubai. Men testene er under stærk mistanke for at være upålidelige. Derfor indførte man et forbud.

Det skete, efter Transportministeriet fik en ”meget alvorlig og detaljeret borgerhenvendelse” om testene.

Artiklen fortsætter under videoen

Transportminister Benny Engelbrecht (S) ville dog ikke fortælle yderligere om, hvem der havde henvendt sig, men han fortalte, at der kan være tale om bevidst sjusk med testene.

Da det første forbud blev indført, sagde Engelbrecht, at man nu skulle undersøge sagen til bunds og sikre sig, at den negative test, der kræves, er pålidelig og reel.

Artiklen fortsætter under videoen

Men, påpegede ministeren, det ville blive vanskeligt at undersøge, hvordan testene bliver foretaget i Dubai.

I pressemeddelelsen oplyser Engelbrecht, at man er i 'konstruktiv dialog' med De Forenede Arabiske Emirater.

- Jeg har modtaget flere henvendelser, der bekræfter mig i, at det var helt rigtigt midlertidigt at lukke for flyvninger fra Dubai. Jeg ved, at flyselskaberne og myndighederne i landet tager mistanken meget alvorligt, og arbejder på en løsning - i god dialog med de danske myndigheder, siger han.

Yderligere skærpet er situationen blevet af, at det første bekræftede tilfælde af smitte med en sydafrikansk og mere smitsom variant af coronavirusset blev forbundet med en rejse til Dubai.

Dubai har fået en del medieomtale den seneste tid. Det skyldes, at en række danske kendisser har foretaget en rejse dertil, selv om regeringen fraråder det.

Det har fået blandt andre statsminister Mette Frederiksen (S) til i kraftige vendinger at tage afstand fra at rejse under coronakrisen.