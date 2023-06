Flyveledere og Naviair indgår aftale

Sommerferien er reddet.

Det står klart, efter der er landet en aftale mellem flyvelederne og Naviair torsdag aften, oplyser Naviair i en pressemeddelelse.

'Efter en række konstruktive forhandlingsmøder har Naviair og flyveledernes fagforening DATCA indgået en aftale', fremgår det i pressemeddelelsen.

Uenigheder mellem flyveledere og Naviair har i mere end en måned påvirket flytrafikken, men det er ifølge Naviair nu slut.

- Jeg glæder mig over, at vi i fællesskab har fundet nogle gode løsninger, som sikrer, at vi kan normalisere vores drift til gavn for flyselskaber, lufthavne og passagerer, udtaler Mads Kvist Eriksen, der er adm. direktør hos Naviair og tilføjer:.

- Med aftalen er det vores klare forventning, at vi hurtigt vil se en markant reduktion af forsinkelser forårsaget af Naviair.

Malurt i bægeret

Esben Blum, der er formand for DATCA oplyser, at aftalen har til formål at 'komme ud af den uholdbare situation Naviair har bragt sig i', men at der endnu ikke er tale om en holdbar aftale.

- Der er ikke tale om en langsigtet løsning, som vi kunne have tænkt os den, men vi mener, at det er vigtigt, at der bliver skabt ro til at prøve at finde de langsigtede løsninger for Naviairs fremtid, siger han og fortsætter:

- Vi ser fortsat en risiko for, at denne aftale ikke i tilstrækkelig grad sikrer fastholdelse, men det må tiden vise, afslutter Esben Blum.

Mangel på flyveledere

Uenighederne mellem flyvelederne og Naviair opstod i kølvandet på coronakrisen, hvor der skete en stor reduktion af flyveledere grundet en reduktion i flytrafikken.

Da danskerne efterfølgende igen fik mulighed for at rejse, var der derfor pludselig igen brug for flyveledere. Herefter fulgte der en konflikt mellem flyveledernes fagforening, Datca, og Naviair, der styrer trafikken i det danske luftrum.

Konflikten ledte til mange forsinkelser for rejsende danskere. Tal fra Københavns Lufthavn viste, at 41 procent af lufthavnens passagerer i maj var ramt af forsinkelser, hvilket svarer til knap en million rejsende.